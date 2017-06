Lidská práva mě v boji s terorem nezastaví, horuje před volbami Mayová

„Mám na mysli delší tresty vězení pro lidi odsouzené za terorismus. Mám na mysli snazší deportace lidí podezřelých z terorismu zpět do jejich zemí,“ naznačila podle BBC Mayová možná protiteroristická opatření své příští vlády v úterý večer na mítinku ve městě Slough.



„Mám na mysli větší úsilí při omezování svobod a pohybu lidí podezřelých z terorismu, pokud budeme mít dost důkazů, že představují hrozbu, ale nikoliv k tomu, abychom je postavili před soud. A pokud tomu naše zákony o lidských právech budou bránit, tak je změníme,“ dodala v jednom z posledních projevů před volbami.

V rozhovoru pro The Sun pak prohlásila, že zvažuje prodloužení doby, po kterou může být podezřelý bez obvinění zadržen, na 28 dní. Tato doba byla před šesti lety zkrácena na dva týdny. „Říkali jsme, že za jistých okolností to je nutné. Vyslechnu si, co si policie a bezpečnostní složky myslí, že bychom měli udělat,“ uvedla Mayová, která rovněž prosazuje tvrdou regulaci internetu (více zde).

Konzervativci se ve svém manifestu zavázali, že během příštího volebního období neodstoupí od Evropské úmluvy o lidských právech. Podle BBC někteří straníci nyní hovoří o britských výjimkách z dohody, která například zakazuje mučení a diskriminaci nebo zaručuje svobodu projevu a náboženského vyznání. Jediným evropským státem, který úmluvu nepodepsal, je Bělorusko.

Mayová byla za svá slova okamžitě kritizována opozicí. Vůdce labouristů Jeremy Corbyn prohlásil, že správnou reakcí by mělo být zrušení škrtů a investice do policie a bezpečnostních složek.

Na Mayovou bučeli řezníci

Parlamentní volby se v Británii konají tento čtvrtek. Mayová je vyhlásila v polovině dubna v naději, že vítězství posílí její pozici v jednání o brexitu. Po atentátech v Manchesteru a Londýně se ale do popředí dostalo téma bezpečnosti a Mayová čelí kritice, že jako ministryně vnitra posvětila rozpočtové škrty u policie, což vyústilo v masivní propouštění.

PŘEHLEDNĚ: Britské volby ve stínu teroru, podpora Mayové prudce padá

Konzervativci by měli volby vyhrát, jejich podpora však v posledních dnech podle průzkumů klesla na 45 procent, ještě před dvěma týdny se přitom blížila k hranici 50 procent. Naopak výrazně sílí labouristé, kterým by nyní hlas dalo 40 procent respondentů. Institut YouGov v pondělí představil volební model, podle něž by Mayové v 650členné sněmovně k většině chybělo 21 mandátů (na vývoj průzkumů se můžete podívat zde).

Středa je posledním dnem, kdy se v Británii může vést volební kampaň. Mayová ráno navštívila největší londýnskou tržnici s masem, kde na ni několik řezníků bučelo a křičelo „Volte labouristy“. Premiérka, které se podle agentury Reuters z tváře neztratil úsměv, si jich nevšímala a třásla si rukou s ostatními řezníky.

Konzervativci se ve středu dočkali podpory nejprodávanějšího britského listu, bulvárního deníku The Sun. „Pouze toryové jsou odhodláni dotáhnout brexit do konce,“ napsal list, který denně prodá 1,6 milionu výtisků. Čtenáře přesvědčoval, aby nevolili ani labouristy, ani protievropskou stranu UKIP, jejíž úloha podle deníku skončila s referendem o odchodu z EU.