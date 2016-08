Prázdniny se loučí teplotními rekordy, po víkendu přijde studená fronta

Nový rekord pro 28. srpna mají v Tuhani, kde se teplota vyšplhala na 33,6 stupně. V Praze-Libuši a také Průhonicích mají nové rekordy hodnotu shodně 33,5 stupně Celsia. V Příbrami to je 32,6 stupně, v Teplicích a Tušimicích 32,3 stupně a horská stanice na Měděnci má nové maximum 27,6 stupně Celsia.

„V noci na pondělí přijde do republiky studená fronta a také deště, takže v pondělí se ochladí. Vysoké teploty by se ale mohly ještě vrátit, a to pravděpodobně od čtvrtka,“ řekl Dvořák. Podle ČHMÚ by měly být následující dva týdny teplotně nadprůměrné.

Od západu dorazí studená fronta a první polovina týdne bude proto chladnější. V úterý se vzduch ohřeje „pouze“ na 24 stupňů. Nebe se zatáhne a ojediněle se vyskytnou též přeháňky.

Avšak ve středu začne od jihu opět proudit teplejší vzduch a školáci se při první cestě do školy po prázdninách ohřejí při teplotách až 29 stupňů Celsia a jasném počasí (výhled meteorologů na září si můžete přečíst zde).

Nedělní vedro si zpříjemňovali lidé v Příbrami jízdou na obří skluzavce: