Argentinská babička ve 83 letech na kurtu válí a touží dobýt svět

Malou Anu rodiče v tenise podporovali, dívce se dokonce podařilo vyhrát i šampionát juniorů.

Když však v osmnácti letech poznala svého budoucího manžela, s tenisem přestala. Morálka čtyřicátých let byla proti ní. „Mému manželovi se nelíbilo, že jsem hrála ve smíšených dvojicích s muži... A tak už jsem potom nehrála,“ svěřila se AFP tenisová nadšenkyně, celým jménem Ana Obarrio de Pereyra Iraola.



Dalších dvacet let se pak doma věnovala výchově deseti děti. „Nelituji toho, udělala bych to znova. Mou hlavní radostí jsou děti. Tenis je až další,“ uvedla.

K rekreačnímu hraní se tak vrátila až ve čtyřiceti, kdy začala pinkat s přáteli. Když jí však po šedesátce zemřel manžel, začala znovu soutěžit. „Jak jsou hráči starší, je cílem méně běhat a dosáhnout preciznosti v úderu,“ vysvětlil trenér Roberto Alvarez, který řídil šampionát Argentine Senior Masters 2016.

Ten se povedlo nadšené babičce v kategorii nad osmdesát let vyhrát. „Ráda soutěžím a ráda vyhrávám,“ řekla stroze reportérům 83letá žena, když si s ní povídali po vyhraném zápase přímo na kurtu v Buenos Aires.

Hodinové finálové klání s osmdesátiletou rivalkou sledovaly na místě dvě její dcery spolu s šesti vnoučaty.

Hru okomentovala i argentinská tenisová hvězda z šedesátých let Norma Baylonová. „Má nejlepší styl hry ve své kategorii,“ řekla ke hře seniorky. V zemi je kolem tisícovky soutěžících tenistů v kategorii seniorů.

Ana tak nenechává nic náhodě a každý týden třikrát trénuje na kurtu, který pro ni postavili příbuzní. Na hru si obouvá plátěné boty a obléká bílé volné tričko a šortky. Oblečení stylizované do padesátých let jí připomíná mládí. „Když si obléknu své boty a cítím pod sebou kurt, je to nesmírné potěšení,“ vysvětlila.

Do budoucna si přitom dělá ambiciozní plány a chtěla by vyhrát světový šampionát seniorů na Floridě. „Jsem posedlá tím, abych to vyhrála,“ netají se.

Cílevědomé Argentince fandí celý zástup příbuzných včetně 37 vnoučat. „Je hodně svobodomyslná. Rozhodně to není běžná babička,“ řekl jeden z nich, 19letý Lupe.