Perme si špinavé prádlo doma, míní europoslanci o kauze Babiš

Telička zvolený za ANO se v neděli ráno setkal s ministrem Babišem osobně. Spolu se svým kolegou z europarlamentu Petrem Ježkem se domnívají, že Babišova snaha setrvat ve vládě by ještě eskalovala krizi.

„Co se týká odstoupení, prezident zaujal pozici, která není v souladu s Ústavou,“ řekl Telička. V podobném duchu a ještě razantněji se vyjadřoval již dříve v rozhovoru, který poskytl iDNES.cz (čtěte zde).

Europoslanec Zahradil, člen ODS, označil Babišovo působení za neúnosné. „To ale neznamená, že bychom schvalovali kontroverzní kroky premiéra, která každý den navrhoval něco jiného,“ řekl v pořadu. Kroky premiéra i prezidenta označil za „patlalskou“ politiku. Chtěl by, aby skončila celá vláda. Na Sobotkově místě by prý odvolal všechny ministry za ANO. Ideální by ale bylo zkrátit volební období a vypsat předčasné volby již na začátku června, míní Zahradil.

Zahradil: Země Visegrádské čtyřky mají držet při sobě

Na přelomu května a června se chce nezávislostí médií v Česku zabývat i Evropský parlament. „Obávám se, že zařazení tohoto bodu je velmi nešťastné. Dostáváme se do kategorie zemí, které mají vážné problémy,“ řekl Telička. Problémy v Polsku či Maďarsku jsou prý s domácí situací nesrovnatelné.

„Perme si špinavé prádlo doma,“ uvedl k tomu Zahradil a dodal, že se mu nelíbí snaha dělat si „fackovacího panáka“ ze zemí střední Evropy. Připomněl, že na bod programu se česká média v europarlamentu dostala kvůli Německu a země V4 by podle něj měly držet při sobě.



Telička zmínil, že problémem v Česku jsou netransparentní vazby politických subjektů na média, což podle něj nelze redukovat na „kauzu Přibil“. Na dotaz moderátorky Terezie Kašparovské uvedl, že o zveřejněných nahrávkách se s ministrem financí bavil. „Ano, hovořili jsme o tom,“ uvedl. „Řekl, že postupoval nešťastně a že se dopustil chyby,“ řekl dále.

„Ale to nebyla chyba,“ oponoval mu Zahradil. Podle něj není důležité, o jakého novináře se jednalo, případně jaké bylo pozadí nahrávek (o druhé nahrávce čtěte zde). Zásadní je Babišův přístup. „Je jasné, že pan Babiš se vůbec se nebránil návrhům novináře na cílené uveřejňování článků, které měly poškodit konkurenty hnutí ANO,“ uvedl a dodal, že to je něco, co se omluvou nesmaže.

Podle Teličky se musí vyšetřit pozadí nahrávky

Telička se naopak domnívá, že se závěry je nutné počkat na konec vyšetřování. Zajímavé je podle něj to, proč byla nahrávka zveřejněna právě v tak citlivém období. „V tomto případě neplatí presumpce neviny. Pan Babiš už by měl být z vlády pryč a ne vykřikovat ve Sněmovně, že se nechá zabít,“ vytkl vicepremiérovi Zahradil.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka již předal prezidentovi návrh na odvolání Andreje Babiše z vlády. Zeman je nyní na šestidenní návštěvě Číny, s odvoláním Babiše váhá. Uvedl, že se nejprve obrátí na Ústavní soud, zda návrhu premiéra musí vyhovět. Sobotka avizoval, že v případě, že prezident nesplní svou povinnost danou ústavou, podá takzvanou kompetenční žalobu.

Hnutí ANO navrhuje pro případ Babišova odvolání na post šéfky resortu financí dosavadní náměstkyni Alenu Schillerovou.