Kalousek se ve spotu nechá zastřelit, Fiala ze sebe dělá hlasatele

Strany dobře vědí, že vysedávání v odpoledních hodinách před televizní obrazovkou nemusí být ideální trávení času jejich skutečných i potenciálních voličů, a podle toho také úroveň spotů vypadá. Je nevalná.

Na to, že když se před televizí nějaký volič objeví, je správné ho ne uspat, ale pobavit, vsadila opoziční TOP 09. Její šéf Miroslav Kalousek, známý také vyprávěním různě ostrých vtipů politikům i novinářům, vsadil na spolupráci s hercem Petrem Čtvrtníčkem. Exministr financí se nechá ve spotu zastřelit, přičemž neuhne, jak říká i volební heslo TOP 09.

„Jsme konzervativní strana, ne že děláme zábavu“

Na opačném pólu je v tomto způsobu oslovení voličů šéf ODS Petr Fiala. Vsadil na okázale nezábavné pojetí a jen recituje, v čem všem se podle něj voliči mohou na jeho stranu spolehnout. „Já si myslím, že to je v pořádku, jiní se budou snažit o zábavu, veselé klipy, my jsme konzervativní strana, děláme poctivou politiku a poctivá politika je, že lidem řekneme svůj program, že s nimi mluvíme vážně o vážných věcech, a ne že děláme zábavu,“ hájí to Fiala.

Bla bla bla. Parodie na tradičního politika

„Vy mu rozumíte? Já ani slovo,“ říká lídr ANO Andrej Babiš ve volebním spotu hnutí, v němž najatý herec s jakousi žlutou koulí na hlavě není schopen ze sebe vypravit jiná slova, než bla bla bla. Babiš to komentuje slovy, že nikdy nepřestane bojovat proti politickým blábolům.



Naopak Babiše si přímo jako terč vybrali Piráti. „Všichni kradou, povídal, opakoval čtyři roky. Jenom k tomu nedodal, že mezi ně patří taky,“ zpívá jejich šéf Ivan Bartoš a hraje při tom na harmoniku. Piráti představili svůj spot stejně jako některé jiné strany v předstihu.

Tahle země je naše, nenechme si ji ukrást, říká Okamura

Na rychlé představení programu na konci s českou vlajkou vsadil lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Poté zdůrazňuje, že je kompetentní vládnout a dodržuje pravidla. „Tahle země je naše. Nenechme si ji ukrást,“ říká v profesionálně udělaném spotu Okamura.

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek vypráví příběh svého otce, který se jako lékař stavěl za dělníky v hutích a hrozil mu za to soud. „Stát nelze řídit jako firmu. K čemu je vám nemocnice, která vám vyrobí sto milionů zisk? Vy potřebujete nemocnici, která poskytne péči každému, kdo ji potřebuje,“ promlouvá k voličům Zaorálek.

Dolejš tvrdí, že je váš hlas, Bělobrádek se ptá, kde chcete žít

Komunisté ve svém spotu promítají stranická hesla, jen na závěr se objeví také jeden z jejich čelních politiků, místopředseda strany Jiří Dolejš, jenž říká: „Jsem váš hlas“. Nezodpovězená je otázka, proč právě on, když stranu šéfuje Vojtěch Filip a v Praze vede komunisty také jiný lídr, stalinistka Marta Semelová.

„V jaké České republice chcete žít?“ ptá se ve spotu, v němž se střídají zaběry na různá místa v naší zemi s prostřihy na lidi různého věku a profesí, lidovecký vicepremiér Pavel Bělobrádek. „Je to na vás. Můžete se rozhodnout pro zemi, která každému umožní se o sebe zodpovědně postarat a zároveň se postará o ty, kteří se o sebe postarat nemohou,“ vybízí voliče šéf KDU-ČSL.



Česká televize musí spoty politických stran vysílat ze zákona a vyhradila na ně více než čtrnáct hodin času v půlhodinových blocích na ČT1 a ČT 2. K vidění budou do 18. října.