Výstavu těl považuje starosta Prahy 7 za neetickou, exponáty chce pohřbít

Fakta Body The Exhibition Po světě putuje několik výstav lidských těl. První do Česka dorazila v roce 2007.

Poslední začala letos v Praze 22. února a pořadatelé ji z 30. června prodloužili do 23. července.

S výstavami typu Bodies se začalo poté, co byla v roce 1970 na univerzitě v Heidelbergu vyvinuta konzervační technika plastinace.

Těla oficiálně poskytly čínské úřady univerzitě Dalian, jejíž pobočka zemřelé konzervační metodou připravuje do finální podoby.

Výstavy provázejí protesty a kritika kvůli etickým kontroverzím.