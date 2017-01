Tejc má nominaci na prvního místopředsedu ČSSD, Sobotkovi navzdory

Nové vedení strany si sociální demokraté zvolí na březnovém sjezdu v Brně. Sobotka zatím nemá pro volbu šéfa strany protikandidáta, ale právě volba jeho prvního zástupce může být klíčová. Premiér Tejce po svém boku v nejužším vedení strany nechce.

„Nevidím důvod měnit statutárního místopředsedu stany,“ řekl již na podzim předseda sociální demokracie. Podle premiéra musí mezi předsedou a prvním místopředsedou strany vládnout „elementární porozumění a elementární shoda ve směřování strany“. Navíc v případě, že by Sobotka z jakýchkoli důvodů z vedení strany odešel, stranu by dál, až do dalšího sjezdu vedl první místopředseda.







Připravujeme podrobnosti.