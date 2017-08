Japonský ministr chválil Hitlera, po vlně kritiky musel výrok odvolat

„Hitler, který zabil miliony lidí, jistě nebyl dobrý, ale jeho motivy byly správné,“ řekl Aso na zasedání vládní Liberální demokratické strany.

Vzápětí na výrok reagovalo Centrum Simona Wiesenthala, které se zabývá monitorováním antisemitských aktivit. Vyjádřilo nad Asovým komentářem „zklamání a rozhořčení“.

„Tohle je jen jeden z toho znepokojujícího seznamu ‚omylů‘, které někdo vyslovil. Představují nebezpečí,“ míní ředitel organizace, rabín Abraham Cooper.

Ukázalo se totiž, že lidé vnímají ministrův výrok jako obhajobu genocidy milionů Židů během druhé světové války. „Z mého vyjádření jako celku je zřejmé, že Hitlera považuji za špatného člověka, a zrovna tak je jisté, že i jeho motivy byly špatné,“ řekl a dodal, že Hitlera nechtěl hájit, ale „zdůraznit důležitost politiků, kteří jsou schopni dosáhnout určitých výsledků.“

„Bylo nevhodné, že jsem Hitlera uvedl jako příklad, a chtěl bych to vzít zpátky,“ uzavřel svoji omluvu.

Nicméně podobný incident se Asovi stal už v roce 2013, kdy navrhl, aby si Japonsko vzalo příklad z nacistického Německa při provádění změn v ústavě.

„Japonsko by mělo změnit svoji ústavu bez povšimnutí, jako se jednoho dne prostě změnila ústava Výmarské republiky na ústavu Hitlerova Německa, aniž by si to někdo uvědomil. Proč se takovou taktikou neinspirujeme?“ uvedl tehdy.

Kvůli tomuto výroku měl Aso dokonce odstoupit ze své funkce ministra financí. To však neudělal, svá slova pouze odvolal.

Kontroverzní „hnědé výroky“ jsou v Japonsku značně populární. Nedávno byl kvůli obdivným výrokům směrem k nacistům vyšetřován známý japonský plastický chirurg Katsuja Takasu, který poukázal na přínos, který měly nacistické praktiky pro vědu a medicínu.

V červnu člen rady japonské národní banky Jutaka Harada chválil Hitlerovy „skvělé“ přínosy pro fiskální a monetární politiku, které mu ovšem dovolily dělat „příšerné věci“.

V roce 2016 byla dívčí kapela Keyakizaka46 široce kritizována za to, že na svůj halloweenský koncert oblékla kostýmy inspirované uniformami příslušníků SS (více čtěte zde).