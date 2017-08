Máme pod kontrolou 70 procent Tall Afaru, tvrdí irácké vládní jednotky

V sobotu o postupu vojsk informoval irácký ministr zahraničí Ibráhím Džaafarí na společné tiskové konferenci se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem a francouzskou ministryní obrany Florence Parlyovou.



Vládní ofenziva za znovudobytí dříve asi dvousettisícového Tall Afaru začala 20. srpna. V pátek bylo oznámeno, irácké síly prolomily obranu IS a dostaly se do centra města, kde podle šéfa operací dobyly mimo jiné Citadelu. Tuto historickou pevnost dříve IS používal jako vězení pro ženy a dívky, které nutil ke sňatkům se svými členy.

Francouzský ministr zahraničí a ministryně obrany mají během návštěvy Iráku s místními vládními představiteli hovořit mimo jiné o boji proti IS a o obnově země. Francie je hlavním partnerem USA v mezinárodní koalici bojující proti IS v Iráku a v sousední Sýrii.

Tématem irácko-francouzských jednání by podle diplomatických zdrojů citovaných agenturou AFP mohla být i otázka kurdského referenda o nezávislosti, které irácká autonomní oblast Kurdistán chystá na 25. září a které by mohlo Irák opět destabilizovat.