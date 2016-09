Tajfun Meranti zasáhl západní Čínu, cestou z Tchaj-wanu zeslábl

Bouře při přechodu přes jižní Tchaj-wan mírně ztratila na rychlosti a v ranních hodinách místního času udeřila v čínské provincii Fu-ťien, blízko města Sia-men. Záběry místních médií ukazují zaplavené ulice v částech provincie, popadané stromy a zničené automobily. Kvůli tajfunu byly zrušeny desítky letů a vlakových spojů. Před blížící se bouří byly evakuovány desítky tisíc lidí a rybářské lodě byly povolány zpět do přístavu.

Podle tiskové agentury Nová Čína je Meranti nejsilnějším tajfunem, který zasáhl tuto část země od založení komunistické strany Číny v roce 1949 a celosvětově nejsilnější zaznamenaný tajfun v letošním roce.

Meranti byl původně co do intenzity zařazen do nejvyšší, páté kategorie. Po dosažení čínské pevniny však zeslábl a byl přeřazen do druhé kategorie. Tajfuny jsou v tomto ročním období běžné, získávají na síle když překročí teplé vody Pacifiku a když dorazí na pevninu, přinášejí prudké větry a silné deště. Meranti nyní míří na město Šanghaj a měl by postupně ztrácet na síle, stále ho však budou doprovázet silné deště, napsala agentura Reuters.

Tajfun Maranti zasáhl Tchaj-wan: