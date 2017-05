Žádné krematorium na vězně nemáme, hájí se proti nařčení syrský režim

„Tato obvinění jsou výplodem fantazie americké administrativy a jejích agentů,“ citovala z prohlášení syrského ministerstva zahraničí státní tisková agentura SANA. Podle ministerstva zprávy připomínají „hollywoodský scénář odtržený od reality“.

Média v pondělí přinesla informaci, že Asadův režim vybudoval u věznice Sajdnájá nedaleko Damašku krematorium. Podle experta na Blízký východ z amerického ministerstva zahraničí Stuarta Jonese mohlo toto krematorium sloužit k hromadné likvidaci těl.

Ve věznici Asadova vláda údajně během šesti let občanské války nařídila hromadné popravy oběšením. „Důvěryhodné zdroje se domnívají, že mnohá z těl byla vhozena do hromadných hrobů. Nyní se domníváme, že syrský režim zbudoval ve vězeňském komplexu Sajdnájá krematorium, které by mohlo sloužit ke zbavování se pozůstatků zadržovaných osob téměř bez důkazů,“ řekl Jones novinářům, kterým ukázal údajné krematorium na leteckých snímcích.

Nekonečné bití a mučení za zvuků poprav Svědectví přeživších ze Sajdnáji

Přeživší z vězení vypověděli, že vězni bývali ve vězení mučeni dřevěnými tyčemi, kabely či elektrickými šoky. Tucet jich údajně žil natěsnaný v cele o pár metrech čtverečních, často bez jídla či vody.

Mezinárodní nevládní organizace Amnesty International v únoru informovala, že ve věznici ležící asi severně asi 30 kilometrů severně od Damašku je každý týden oběšeno v průměru 20 až 50 lidí. Za poslední čtyři roky jich podle ní bylo celkem 5 000 až 13 000.