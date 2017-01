Bez ruské pomoci by Damašek do tří týdnů padl, prohlásil Lavrov

12:06 , aktualizováno 12:06

Pokud by Rusko v září 2015 nezasáhlo do bojů v Sýrii, Damašek by do dvou až tří týdnů padl do rukou teroristů. Na tiskové konferenci v Moskvě to prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov.