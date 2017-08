Klid zbraní platí od 06:00. S odkazem na prohlášení libanonské armády o tom informovala agentura Reuters.

Město Arsál, které leží na severovýchodě Libanonu se v roce 2014 dostalo na krátkou chvíli pod kontrolu radikálů z IS a dalších ozbrojenců. Osud devíti vojáků, kteří se dostali do zajetí IS dosud nebyl objasněn.

V posledních dnech libanonská armáda bojovala proti IS v jejich poslední baště v pohraničí blízko libanonského města Ras Baalbik.