Ranění Syřané se v noci plíží na Golany, nechávají se ošetřit od nepřítele

Děje se to téměř každou noc. Po setmění přijdou ranění Syřané na Golanské výšiny k hranici, která odděluje Sýrii od Izraele. Zoufalí lidé nevidí jinou možnost, než hledat pomoc u nepřátelské armády. Hlídkující izraelští vojáci na je od plotu odhánějí na místo, kam pravidelně dojíždí armádní zdravotníci.

Golanské výšiny jsou sporným územím mezi Sýrií a Izraelem, který větší část tohoto území získal ve válce v roce 1967.

Během probíhající války v Sýrii Izrael oficiálně neotevřel hranice uprchlíkům. Zdravotní péči však Izraelci poskytli více 2 600 Syřanům.

Reportéři agentury Reuters byli se zdravotníky na místě jedné chladné lednové noci. Nedaleko byla slyšet střelba a výbuchy a izraelští zdravotníci ošetřili dva muže, přičemž jeden z nich měl poraněnou hlavu. „Děláme všechno, co můžeme, abychom zachránili jejich životy, stabilizovali je a evakuovali do nemocnice,“ popsal kapitán Aviad Camisa, zástupce vrchního zdravotníka Golanské brigády.

Golanské výšiny Větší část Golanských výšin obsadil Izrael před téměř půlstoletím po Šestidenní válce a později anektoval. Mezinárodní společenství tento krok neuznalo. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu loni řekl, že Golanské výšiny zůstanou navždy v rukou Svaté země (psali jsme zde).

Sýrie kontroluje na Golanských výšinách asi 510 kilometrů čtverečních, Izrael 1 200 čtverečních kilometrů. Mezi částí kontrolovanou Izraelem a tou, kterou má pod kontrolou Sýrie, je nárazníkové pásmo, jež střeží mezinárodní pozorovací mise OSN (UNDOF). Zdroj: ČTK, iDNES.cz

Zdravotníci naložili muže do armádní sanitky a odvezli je po prašné cestě do bezpečí. Mezitím se vydala k hranicím zpátky do Sýrie jiná syrská rodina. Ve tmě se snažili netušeně vrátit dva prarodiče, matka, otec a jedno dítě. „Některé příběhy vámi pohnou. Když přijde dítě, tak se mě to, jako otce, osobně dotkne,“ řekl Camisa.

Syřané dostávají zdravotní péči ve středisku Ziv ve městě Safed na severu Izraele. Jeden z pacientů se do nemocnice dostal se zraněními od šrapnelů na nohou. Muž přežil bombový útok na vesnici, ve které zahynulo 23 lidí.

„V minulosti jsme znali Izrael jako našeho nepřítele. Tak nám to říkal režim. Když jsme přišli do Izraele, změnilo to náš názor a nyní mezi námi není žádné nepřátelství,“ svěřil se muž, který nechtěl prozradit své jméno či ukázat tvář. Podle něj je tím hlavním nepřítelem režim, čímž odkazoval na vládu syrského prezidenta Bašára Asada.

Ve vedlejší místnosti seděla zrovna sedmiletá syrská holčička s maminkou. Dívku zasáhl před dvěma měsíci šrapnel a vážně ji poranil. Holčička měla zraněné tři končetiny a utrpěla i vnitřní zranění. „V prvních týdnech se snažíme se neptat na moc otázek, protože máme strach, že by jim to způsobilo jen větší stres,“ vysvětlil Issa Fares, který v nemocnici pracuje jako sociální pracovník.

Oficiálně není Izrael na žádné straně syrského konfliktu. Výjimkou jsou údery na vojenské konvoje hnutí Hizballáh, které má v Sýrii několik tisíc bojovníků. Hizballáh je v syrské válce spojencem syrské armády.

Premiér Benjamin Netanjahu loni v dubnu přiznal, že izraelská armáda provedla několik desítek útoků na Hizballáh, aby mu zabránila vyzbrojit se pokročilými raketami, které by mohly ohrozit Izrael.