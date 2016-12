Stačí drobeček a člověk zemře. USA bojují se záplavou syntetických opiodů

Jedním z nejnebezpečnějších derivátů fentanylu je carfentanil. Používá se například k uspání slonů a jiných velkých zvířat. Pro imobilizaci slona vážícího šest tun je potřeba jen asi deset miligramů této látky.

Carfentanil je tisíckrát silnější než morfin a stokrát silnější než samotný fentanyl. „Je to zbraň. Firmy by ho neměly jen tak zasílat komukoli,“ upozornil agenturu AP Adrew Weber, bývalý asistent amerického náměstka obrany pro program nukleární, chemické a biologické ochrany.

Avšak právě to se děje. Přestože je carfentanil vysoce nebezpečný - k usmrcení člověka stačí objem makového semínka - v Číně je legální a prodává se on-line. „Můžeme dodat carfentanil, určitě. Je to jeden z nejprodávanějších produktů,“ sdělila prodejkyně čínské firmy Jilin Tely Import and Export, když se drogu pokusili zakoupit reportéři agentury AP.

Podle vyjádření amerického protidrogového úřadu (DEA) probíhá mezi americkými a čínskými drogovými gangy nebývalá spolupráce. „Vím, že se Čína prodejem carfentanilu do USA velmi zabývá. Bylo to i předmětem diskuze na některých setkáních nejvyšších představitelů,“ řekl pro AP speciální agent DEA Russell Baer.

Zkušenost z Moskvy

To, jak jsou deriváty fentanylu nebezpečné, se ukázalo v roce 2002, kdy je ruské úřady použily ve formě aerosolu k osvobození moskevského divadla z rukou čečenských teroristů. „K neutralizaci teroristů byla použita látka na bázi fentanylových derivátů,“ řekl tehdejší ruský ministr zdravotnictví Jurij Ševčenko.

Co je fentanyl? Fentanyl patří do skupiny syntetických opioidů. Působí podobně jako morfin (přírodní opiát) - váže se v centrální nervové soustavě na opioidní receptory a má analgetický efekt. Je asi 80 až 100 krát účinnější než morfin a zhruba 50 krát silnější než heroin, ale působí kratší dobu. Jeho původní využití je ve zdravotnictví jako analgetiku a na podporu anestezie. Pro potlačení chronické bolesti se fentanyl podává ve formě náplastí. U intenzivních bolestí může být podáván ve formě lízátka či nosního spreje/kapek. Poprvé byl fentanyl syntetizován belgickým chemikem Dr. Paulem Janssenem v roce 1959. Nedlouho poté začal být ve většině zemí kontrolován kvůli možnému zneužití. První případy zneužití se totiž vyskytly už v 70. letech u nemocničního personálu. Vzhledem k tomu, jak je fentanyl silný, ředí se laktózou. Je využíván zejména jako levnější náhražka heroinu, avšak může s ním být lehce zaměněn. Vzhledem k jeho účinnosti tak dojde mnohem snáze k předávkování. Navíc je i nelegálně vyráběn a přidáván do padělků léků proti bolesti, které jsou posléze zneužívány závislými. V Evropské unii je nejvyšší množství zneužívaného fentanylu dlouhodobě v pobaltské oblasti, kde se začal objevovat od roku 2002. Fentanyl se prodává pod názvy „China white“ či smíchán i s jinými látkami jako „crocodile“. Do České republiky začal fentanyl pronikat také v roce 2002, avšak není tolik rozšířený. Další deriváty fentanylu, které je možné spatřit v severní a západní Evropě, na české drogové scéně také nejsou ve velkém množství k nalezení. Spíše je zneužíván samotný fentanyl a jiné analgetika. Problematický v tomto ohledu byl v minulosti kraj Plzeňský, Karlovarský a Moravskoslezský. Zdroj: Policie ČR, Wikipedie, The Guardian

Látka teroristy zneškodnila, avšak doplatilo na ni i mnoho nevinných lidí. Během „záchranné“ akce a v následujících dnech zemřelo asi 170 lidí - jak únosců, tak rukojmích, úmrtnost tedy přesáhla 15 % (více si můžete přečíst zde).

Nárůst předávkovaných

Carfentanil se přesto prodává na americkém Středozápadě buď smíchaný s heroinem, či ve formě prášků, které vypadají jako léky na bolest obsahující opiody, upozornilo sdružení amerických rozhlasových stanic NPR. Úřady v Ohiu dokonce vyhlásily stav nouze - místo čtyř až pěti předávkování denně docházelo v září až k 50 denně.

Podobnou zkušenost mají v Kanadě. V červnu objevily kanadské úřady kilogram carfentanilu. To představuje asi 50 milionů smrtících dávek, tedy víc než je populace celé Kanady. Velitel Královské kanadské jízdní policie v Calgary k tomu agentuře AP řekl: „U kokainu či heroinu víme, k čemu slouží. S carfentanilem je to úplně odlišné. Nechápeme, proč se k nám tak silná látka dostává.“

Čína obvinění popírá

Čína se do jisté míry snaží fentanylové deriváty omezit, například acetylfentanyl, který je asi 15krát potentnější než morfin, přidaly čínské úřady k dalším 115 syntetickým drogám, které jsou pod dohledem úřadů a nejsou tak volně prodejné. A výsledek je rychle znát: acetylfentanyl se na seznam dostal v dubnu 2016, šest měsíců poté klesl měsíční počet zabaveného acetylfentanylu o 60 %.

Americké úřady přesto označují právě Čínu jako zdroj všech derivátů fentanylu či chemikálií, ze kterých se fentanyl a podobné látky vyrábí. To ovšem Čína popírá a poukazuje na nedostatek důkazů, které Američané poskytli. V tom mají čínští představitelé pravdu, protože žádná vládní agentura neposkytla úplná data ohledně zadržení fentanylu a jeho derivátů podle země původu.

Navíc, jak píše AP, Číně opravdu záleží na tom, aby nebyla mezinárodně spojována s obchodem s opiody. I proto přijímá zákony na kontrolu drog rychleji než některé jiné státy. A trpí i vlastními problémy - ketamin, anestetikum využívané hojně v rozvojových zemích, je v Číně zneužíváno jako droga. Volání Číny po mezinárodní kontrole ketaminu ovšem vyšlo naprázdno.

Spolupráce Číny a Spojených států je nicméně klíčová, pokud má dojít k poklesu úmrtí na předávkování syntetickými opiody. Vždyť minulý rok byl pro USA smutně rekordní - na předávkování syntetickými opiody zemřelo 9 580 lidí. Z největší části za to jsou zodpovědné dvě syntetické látky původně využívané ve zdravotnictví jako léky proti bolesti: fentanyl a tramadol. U mužů se jedná o nárůst oproti roku 2014 o 90,9 %. Když Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zkoumalo drogy zadržené mezi roky 2013 a 2014, zjistilo, že množství drog s nelegálně vyrobeným fentanylem vzrostlo o 426 %.

Opiody na bolesti Američanů

Za epidemii předávkování opiody jsou však zodpovědné i léky proti bolesti, jako je třeba Oxycontin and Vicodin. Ty způsobily v roce 2015 v USA smrt 17 536 lidem.

V 90. letech se totiž američtí lékaři snažili vyřešit problém desítek milionů Američanů, kteří trpěli bolestmi. Řešením se zdály být léky proti bolesti založené právě na opiodech. Mohutně je prosazovaly farmaceutické firmy, které v tom spatřovaly možnost velkého zisku.

Pomocí reklam a tvrzení, za které později musely zaplatit nemalé peníze, prosadily léky jako Oxycontin a Vicodin, ale také Percocet. Mnoho lidí se na nich brzy stalo závislými. I kvůli tomu bylo v roce 2014 spojeno 66,4 % předávkování právě s opiody.

Se současnými syntetickými opiody - například v podobě už zmíněných derivátů fentanylu - je však boj ještě složitější. V okamžiku, kdy je jeden zakázán, je na trhu další.

Příkladem mohou být drogy označené jako W-18, nebo U-47700. The Guardian přinesl příběh muže, který stráví deset let ve vězení za pašování fentanylu do USA. Teoreticky mohl být trest pro něj ještě přísnější, pašoval totiž ještě zhruba 1,3 kilogramu látky W-18, která je dokonce nebezpečnější než fentanyl - jenže za to souzen nebyl. Důvod? W-18 není na seznamu zakázaných látek.

Stejně jako 4-fluoroisobutyrylfentanyl, který je odvozený od fentanylu. Tato látka byla chemiky DEA teprve nedávno objevena a přidána k zhruba dalším 1 500 známým drogám. Přesto jde o nekonečný zápas - ještě dříve, než na ni protidrogová centrála přišla, prodávaly ji čínské firmy, například Shanghai Xianchong Chemical Co., za zhruba 150 tisíc korun za kilogram.

Česko syntetickým opiodům odolává, jinde v Evropě je to jinak

Syntetické opiody už působí problémy i v Evropě, byť Česko zatím zůstává ušetřeno. „Legálně kupované syntetické drogy nejsou v Česku, naštěstí, příliš velký problém. Zatím. Na evropské úrovni to je ovšem jiné. Například látku fluorofentanyl hlásili relativně nedávno ve Francii. Nejnovější je látka akryloylfentanyl, která je distribuována ve formě nosních kapek a která je zatím de facto legální. V souvislosti s touto látkou je hlášeno 42 úmrtí - po jednom ve Finsku, Dánsku a Lotyšsku a 39 ve Švédsku,“ řekl pro iDNES.cz vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Důvodem, proč zatím opiody nejsou pro českou drogovou scénu tolik atraktivní, je podle něj dostupnost heroinu. „Pokud je nedostupný, hledají uživatelé jiné možnosti,“ uvádí Mravčík.

Z hlediska opiodů dochází zejména k zneužívání opiátových analgetik (více o tom jsme psali zde). Nejedná se tedy tolik o syntetické opiody.

„Pokud jde o nové syntetické drogy u nás, tak jsou známky o užívání, i když nízkém, katinonů (chemicky podobné amfetaminům, pozn. red.). Syntetické kanabinoidy (látky vyskytující se původně v konopí) se neberou a deriváty fentanylu také ne. Do budoucna ovšem syntetické opiody označujeme jako hrozbu,“ dodal Mravčík.