Syn bin Ládina se dere k moci. V propagandě slibuje smrt bezvěrcům

Hamza promluvil v asi desetiminutové nahrávce, ve které al-Káida v podstatě ohlašuje plán na návrat do „nejvyšší teroristické ligy“. Syn Usámy bin Ládina v klipu vyzývá k vraždění Židů, Američanů a všech obyvatel západních zemí včetně Ruska. Upřednostňuje teroristické útoky takzvaných vlků samotářů. „Pokud můžete vzít do ruky zbraň, výborně. Pokud ne, je celá řada další možností,“ radí Hamza na audionahrávce, kterou zveřejnila organizace SITE.



Není to poprvé, co se Hamza objevil v propagandistických materiálech al-Káidy. Bezpečnostní experti z toho usuzují, že syn jednoho z nejslavnějších teroristů historie se rychle dere k moci. „Snaží se kopírovat svého otce. Jeho tón, sdělení i terminologii,“ sdělil serveru CNN Ali Soufan, bývalý agent FBI, který dlouhá léta sledoval aktivity al-Káidy. „Hamza se v současnosti připravuje na vstup do nejvyššího vedení al-Káidy. Chce do čela a pravděpodobně by rád konsolidoval globální džihádistické hnutí,“ dodává Soufan.

Oficiální vstup Hamzy do al-Káidy oznámil v roce 2015 současný vůdce teroristické organizace Ajmán Zavahrí. Tehdy uváděl, že syn bin Ládina je jedním ze „lvů al-Káidy“. Krátce poté mladého bin Ládina Spojené státy zařadily na seznam hledaných teroristů, čímž na něj uvalily také právní a finanční sankce, píše The Independent. Hamza posléze opakovaně hrozil Spojeným státům teroristickými útoky, vyzval také občany Saúdské Arábie, aby svrhli režim vládnoucí v jejich zemi, a osvobodili se tak od amerického vlivu.

Skvělý řečník Hamza

Hamza bin Ládin, jehož věk se odhaduje na 28 let, už v dětství vystupoval ve videích al-Káidy. Tehdy však ještě nehlásal ideologii této teroristické organizace. V klipech například drží automatickou pušku svého otce, recituje básně, nebo trénuje s ostatní omladinou. „Má velké charisma a už od dětství oplýval skvělými řečnickými schopnostmi,“ tvrdí Soufan.

Jak funguje al-Káida? Projděte si všechny odtajněné materiály z archivu Usámy bin Ládina

K jádru ideologie al-Káidy se dostal po teroristických útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001. S částí rodiny se tehdy ukrýval v Íránu, jeho otec mezitím žil v Pákistánu. Hamza se mu v jednom z dopisů svěřil, že je „připraven kráčet po boku mudžahedínů“. Čtyřiapadesátiletého Usámu bin Ládina 2. května 2011 zastřelil jeden ze členů speciálního amerického komanda. Jednotka ho překvapila v úkrytu ve městě Abbottábád poblíž pákistánské metropole Islámábádu (více o dopadení bin Ládina zde).

Mladý Hamza bin Ládin v jednom z propagandistických klipů.

V úkrytu později objevili korespondenci a stovky dokumentů, které daly nahlédnout do fungování al-Káidy (více zde). Podle jednoho z dopisů bin Ládin dlouho přemlouval svého syna, aby se k němu v Pákistánu připojil. V době útoku amerických speciálních jednotek však Hamza v pákistánském úkrytu nebyl.



Tajná jednání IS a al-Káidy?

Sázka propagandistů al-Káidy na mladého bin Ládina dává podle expertů na terorismus smysl. Aktuálně se totiž tato organizace potýká s nedostatkem pozornosti. V otázce propagandy ji přebíjí profesionální videoklipy i magazín Islámského státu (více o něm zde). Stoupenci Zavahrího se místo publicity až donedávna snažili budovat síť přidružených organizací.

Vyloučena stále není ani možná spolupráce s Islámským státem. Zavahrí ji sice v minulosti odmítl, bezpečnostní experti však tvrdí, že al-Káida může v zoufalé situace islamistů vidět svou šanci na převzetí jejich džihádistické armády. Irácký viceprezident v dubnu potvrdil, že mezi lídry obou organizací probíhá dialog.

„Jak Islámský stát přichází o pozice, je pro něj spojenectví s al-Káidou stále výhodnější. Pokud by k tomuto kroku došlo, jednalo by se o velmi smrtící kombinaci,“ myslí si analytik Petr Bergen. Obě organizace podle něj mají stejného nepřítele. Al-Káida navíc stála stranou pozornosti koaličních vojsk, která se soustředila na Islámský stát. Měla proto čas na změnu strategie i příliv nových stoupenců.