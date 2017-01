Tři mladíci ve Švédsku znásilnili ženu, vše vysílali živě na Facebooku

Podle švédského serveru Aftonbladet se incident odehrál v neděli ráno v jednom z bytů ve městě Uppsala. Přímý přenos ze znásilnění mohli sledovat lidé z uzavřené diskuzní skupiny, ve které je asi 60 tisíc lidí. Jednou z nich byla i jednadvacetiletá Josefine Lundgrenová, která před půl devátou ráno zalarmovala policii.

„Strhali z ní oblečení a lehali si na ní,“ popsala část záznamu serveru Expressen.

Mladíci znásilnili ve Švédsku ženu, vše přenášeli na Facebook

„Teď jsi znásilněná,“ prohlásil jeden z útočníků na konci záznamu. Někteří diskutéři se oběti pod videem posmívali. „Tři na jednu, ha, ha, ha,“ napsal jeden z nich.

Podle švédské státní televize SVT násilníci po ukončení prvního přenosu spustili další živé vysílání. Na ní svou oběť nutí prohlásit, že nebyla znásilněna. Toto video zachytilo i příjezd policie. Jeden ze strážníků posléze vypnul kameru. Marcus Svensson z policie v Uppsale potvrdil, že vyšetřovatelé mají k dispozici jednu kompletní nahrávku. Vše navíc sledovalo mnoho svědků, připomíná server The Local.

„Jsme v kontaktu s několika lidmi, kteří celé vysílání viděli,“ sdělil Svensson. Dodal, že oběť byla preventivně převezena do nemocnice. Během znásilnění podle výpovědi svědků v několika momentech omdlévala.

Jeden z násilníků má kriminální minulost

Většina z internetových diskutérů, kteří přenos sledovali, je z celého případu znechucená. „Láme mi to srdce. Ta dívka seděla před kamerou, zatímco ji nějaký chlap natáčel a nutil ji říct, že nebyla znásilněna,“ uvedla Linda Johanssonová, která je jednou z členek výše uvedené facebookové skupiny. Jiní si nejprve mysleli, že video je jen sehraný žert.

Policie v průběhu týdne oznámila, že zadržení mladíci se narodili v letech 1992, 1996 a 1998. Oběti bylo 31 let. Nejstaršího násilníka švédská policie znala. V minulosti byl vyšetřován v souvislosti s držením drog a napadením.

Mluvčí Facebooku Christine Chenová pro server New York Times zločin odsoudila a zároveň vyzvala všechny uživatele, aby podobné věci co nejrychleji nahlašovali. „Pokud někdo naruší naše pravidla pro živé vysílání, chceme přenos zastavit co nejdříve. Lidé mohou nahlásit jakýkoli nevhodný přímý přenos,“ sdělila.

Nejedná se o první případ, kdy mohli uživatelé Facebooku v přímém přenosu sledovat počínání násilníků. V červenci loňského roku média informovala o případu z americké Minnesoty. Policisté zde zastřelili dvaatřicetiletého muže při dopravní kontrole. Incident přenášela přítelkyně zastřeleného z mobilního telefonu živě na Facebook (více zde).