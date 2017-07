Švédku naštvaly sexuální útoky, uspořádá rockový festival bez mužů

„Co byste řekli na to, kdybychom daly dohromady hrozně cool festival, kde by muži nebyli vítáni?“ napsala na Twitteru populární komička a televizní hlasatelka, která má přes 27 tisíc followerů. Akce, která by se měla konat příští rok, bude podle ní potřeba „dokud se muži se nenaučí slušně chovat“.



Emma Knyckare (Twitter) @Knyckare Vad tror ni om att vi styr ihop en asfet festival dit bara icke män är välkomna som vi kör tills ALLA män har lärt sig hur en beter sig?

Zákaz vstupu pro muže podle ní není nefér. „Pokud se vám zdá v pohodě, že ženy jsou neustále diskriminovány, proč by nemělo být v pohodě, když muže na tři dny vyřadíme ze hry?“ řekla švédskému listu Aftonbladet.



S nápadem přišla poté, co organizátoři největšího hudebního festivalu v zemi oznámili, že akce nazvaná Bråvalla se příští rok konat nebude. Důvodem jsou sexuální útoky, které účastnice festivalu po uplynulém víkendu nahlásily na policii (více zde).

Podobné problémy řeší organizátoři hudebních akcí i v Anglii, připomíná BBC. Letos v květnu pětadvacet hudebních festivalů vypnulo na den své internetové stránky. Organizátoři tak chtěly tak upozornit, že vůči sexuálnímu násilí zastávají politiku nulové tolerance.

Nápad na vytvoření festivalových zón, do nichž nemají muži přístup, není úplně nový. Například slavný festival Glastonbury loni zavedl speciální stage nazvanou The Sisterhood, na kterou mohly jen ženy. „Svět je stále řízen muži a je uzpůsoben tak, aby z něj měly prospěch hlavně muži. Proto věříme, že prostory vyhrazené jen pro ženy jsou potřeba,“ uvedli producenti akce.

Sexuální násilí na velkých akcích je ve Švédsku horkým tématem a ovlivňuje i pohled na imigraci. Policie v uplynulých letech čelila obvinění, že schválně zatajila sexuální útoky, které na festivalu ve Stockholmu v letech 2014 a 2015 údajně páchali mladí imigranti. Prokuratura později vyšetřování těchto případů odložila.