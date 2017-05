Největší šíitská mešita ve Švédsku vyhořela, policie mluví o žhářství

Požár v Islámském centru imáma Aliho vypukl v neděli večer krátce po jedenácté hodině. Žhář budovu zapálil zvenčí, jak ukázaly výsledky prvních ohledání místa činu. Plameny se velmi rychle rozšířily po dřevěné konstrukci mešity a podle dostupných fotografií způsobily značné škody na obvodových zdech i střeše. Hasiči po čtyřech hodinách požár uhasili.

O incident se zajímá i švédská tajná služba Säpo. List The Local poznamenal, že Säpo rutinně prověřuje všechny požáry mešit. „Je to největší šíitská mešita ve Švédsku. Má tisíce členů, desítky z nich tu nyní jsou. Velmi se bojí. I já jsem vyděšený, nervózní a smutný,“ řekl pro The Local mluvčí mešity Akil Zahiri.

Ve Švédsku kvůli dubnovému teroristickému útoku, při kterém uzbecký občan najel do davu ve Stockholmu a zabil pět lidí, panují zpřísněná bezpečnostní opatření. Uzbek byl podle policie napojen na radikální hnutí Islámský stát. Tato sunnitská teroristická organizace v minulosti provedla v řadě zemích útoky na šíity a loni se přihlásila ke žhářskému útoku na šíitskou mešitu v jihošvédském Malmö, připomenul Reuters.