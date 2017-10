Svědkyně s přítelem naštvali soud. On jí mobilem psal, co říká obžalovaný

V hlavním líčení jde o případ Itala, který podle obžaloby podvedl několik lidí o miliony korun. O peníze měla přijít také rodina Priscily Kochové. Tato mladá žena s údajným podvodníkem nějaký čas chodila. U soudu proto měla svědčit.

Ještě před její výpovědí chtěl soud vyslechnout obžalovaného cizince. Kochovou proto předsedkyně senátu vyzvala, aby počkala na chodbě.



Trestní řád totiž v paragrafu 209 uvádí, že „předseda senátu dbá o to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl přítomen při výslechu obžalovaného a jiných svědků“. Důvod je jednoduchý - každý svědek má spontánně vypovídat o tom, co vnímal a prožil, a být co nejméně ovlivněn tím, co tvrdí ostatní účastníci řízení.



Předvolaná žena proto musela zůstat před jednací síní. Uvnitř ale seděl její přítel David Nidl, který ji k soudu doprovodil. A přes mobilní aplikaci WhatsApp (službu umožňující posílání psaných zpráv) nainstalovanou v telefonu jí měl psát, co se v místnosti odehrává.



Svědkyně si adresované zprávy nenechala pro sebe. Na chodbě je nahlas četla před dalšími lidmi. Ti na to trestní senát upozornili, jenže až poté, co proběhl její výslech.



Když měla Kochová později soudkyni vysvětlit, o čem ji přítel z jednací síně informoval, snažila se to zlehčovat. „Dobře, napsal mi zprávu, že tady (obžalovaný) lže, nic důležitýho. I kdyby mi napsal cokoliv, tak přece neovlivní to, co bych řekla. To je snad jedno, ne?,“ argumentovala svědkyně.

Podle soudkyně tím ale může být celá její výpověď zpochybněna.



„Zprávy už v mobilu nemám, ale mohl by je mít David. Že bychom vám je ukázali, protože tam není nic,“ oponovala Kochová. „On mi dal nějaký informace. Jenom mi napsal, že tady (obžalovaný) lže, že to je haj*l a tak. A já jsem mu napsala, že jsem nervózní. Nepsali jsme si hezký zprávy, nadávali jsme na něj, co vám budu povídat. Nevěděla jsem, že se to nesmí,“ ospravedlňovala se dotyčná.

Soudkyni jednání Kochové a jejího přítele rozzlobilo:

Následky přičtěte sobě, pohrozila soudkyně svědkyni

„Soud nějak musí s tou situací naložit. Proč si myslíte, že jsem vás tady nenechala sedět? Asi bych vás tady nechala, kdyby to šlo,“ řekla přísným hlasem soudkyně. „Já jsem ještě upozorňovala, a je to venku vyvěšené, že se nesmí používat mobilní telefony. Kdo začal první s tou komunikací?“ ptala se dál.

„Tak to už si nepamatuji, jestli já, nebo on.“

„Řekl vám, že byl upozorněn, aby nepoužíval mobilní telefon, a přesto v tom pokračoval?“

„On mi napsal, že byl upozorněn, a pak už mi nenapsal.“

„To už jsem mu řekla, aby ten telefon položil tak, abych ho viděla. Jako v první třídě. Já jenom, abyste následky tohoto vašeho počínání přičetla potom sobě,“ zdůraznila soudkyně.

„Jaké následky?,“ ptala se zděšeně Kochová.



„Ty, které budou,“ uzavřela předsedkyně senátu.

Trestat takové jednání je obtížné, uznal nakonec soud

U středečního jednání vyslechla soudkyně i Davida Nidla. Ten nepopřel, že své přítelkyni o dění v jednací síni psal, trval ale na tom, že její následnou výpověď neovlivnil.

„Převážně jsem řešil mejly, ale ano, posílal jsem i zprávy Priscile. K případu jsem jí toho psal minimálně. Když to bude třeba, tak komunikaci doložím. Bohužel u sebe ji nemám, protože kvůli bezpečnosti měním každé tři měsíce telefon,“ řekl u soudu muž, který se podle svých slov živí jako počítačový expert se zaměřením na bezpečnost.

Z jeho dalšího výslechu vyplynulo, že zprávy posílané přes WhatsApp má archivované na vzdáleném úložišti, takzvaném cloudu. Tam se ale během výslechu u soudu prý dostat nemohl, protože k přístupu používá komplikované heslo o 25 znacích. Z hlavy ho nezná, má ho uložené na bezpečném místě.



„Kde, to vám taky nemůžu sdělit. Mně se líbí, že se všichni smějete, ale evidentně toho o počítačové bezpečnosti moc nevíte,“ reagoval na úsměvy přítomných rozhořčeně Nidl.

Předsedkyně senátu ho vyzvala, aby předmětnou komunikaci soudu dodal a nijak ji neupravoval.



Postih ale svědkyni ani jejímu příteli zřejmě nehrozí. Soud nakonec připustil, že na možnost, aby bylo takové jednání potrestáno, žádný paragraf nepamatuje. Zneužitím moderních způsobů komunikace v rámci soudního jednání se totiž zákonodárci zatím nezabývali.

Byla to chyba, nevěděl jsem, že se to nesmí, řekl u soudu Nidl: