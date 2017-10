Lídři se v superdebatě přeli o euro i školné. Reprízu odvysíláme v 18:00

Kvůli debatě nechal postavit server iDNES.cz speciální studio v hotelu InterContinental. Pozvání přijalo nakonec celkem dvanáct politiků

Dorazili představitelé současných parlamentních stran Lubomír Zaorálek (ČSSD), Andrej Babiš (ANO), Jiří Dolejš (KSČM), Marek Ženíšek (TOP 09), Jan Skopeček (ODS), Marian Jurečka (KDU-ČSL), Tomio Okamura (SPD) a Jan Farský (STAN). Spolu s nimi přišli i předsedové nebo lídři menších uskupení, která mají také šanci u voličů uspět: Matěj Stropnický (Strana zelených), Ivan Bartoš (Piráti), Petr Mach (Svobodní) a Petr Robejšek (Realisté).

Dvouhodinová debata byla rozdělena celkem na šest částí podle hlavních témat. Mezi nimi dostali všichni lídři možnost zareagovat na rychle položené otázky. Nejvzrušenější byla diskuze kolem migrace a případné integrace uprchlíků.

Například podle Lubomíra Zaorálka z ČSSD je integrovat nedokážeme. „Nedaří se to nikde. Integrace se nedaří, nám kvóty nikdo nevnutí. Nemáme povinnost budovat ghetta jako v Paříži a jinde,“ uvedl současný ministr zahraničí.

Naopak Matěj Stropnický si myslí, že na západě integrace úspěšná je. „Daří se integrovat miliony lidí. Přesto jsme pro omezené množství migrace, ale jsme zásadně proti stavění zdí a plotů,“ konstatoval předseda Zelených.

Politici se také neshodli na tom, jak by mělo dál probíhat zavádění elektronické evidence tržeb. Zrušení EET budou prosazovat TOP 09 i ODS, která by to nahradila paušální daní. Jurečka i Pirát Bartoš se vyslovili pro přehodnocení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb.

Ostatní by systém naopak zachovali, byť mají někteří k němu výhrady. „Rušit to by bylo jak u blbých na dvorku,“ řekl komunista Dolejš.

