Židovky v BBC berou víc peněz, napsal novinář. Noviny článek stáhly

Jak informoval list Guardian, v irském vydání The Sunday Times vyšel v neděli Myersův sloupek, ve kterém tvrdí, že moderátorky BBC Claudia Winklemanová a Vanessa Feltzová jsou dobře placeny díky svému židovskému původu. Reagoval tak na zveřejnění mezd zaměstnanců BBC.

Příjmová nerovnost Británií v posledních dnech hýbe kauza spojená se zveřejněním mezd nejlépe placených zaměstnanců BBC. Společnost k tomu přiměla dohoda s britskou vládou. Zveřejněné údaje vzbudily velký ohlas, kritice za přehnaně vysoký plat čelili například sportovní komentátoři Gary Lineker či Alan Shearer. Seznam odhalil také velké genderové a rasové rozdíly. Dvě třetiny zaměstnanců vydělávajících více než 150 tisíc liber (4,4 milionu korun) ročně tvoří muži, do první desítky se dostala jediná žena - Claudia Winklemanová. Devadesát procent nejlépe placených pracovníků jsou běloši.

Myers v komentáři s titulkem „Pardon, dámy, rovný plat si musíte zasloužit“ hájil platové rozdíly mezi muži a ženami a argumentoval, že muži jsou daleko méně nemocní, více pracují a nehrozí, že by otěhotněli.

Kromě jiného také napsal: „Všiml jsem si, že dvě z nejlépe placených moderátorek BBC - Claudia Winklemanová a Vanessa Feltzová, s jejichž bezpochyby prvotřídní prací jsem tragicky neobeznámen - jsou Židovky. Dobře pro ně.“

Článek ihned spustil vlnu kritiky. Editor deníku Financial Times Lionel Barber označil sloupek za „čirý antisemitismus a nenávist k ženám“. „Tohle musí být konec Myersovy novinářské kariéry. Je to známý delikvent, kterému vůbec neměl být poskytnut jakýkoliv prostor k psaní,“ podotkl předseda organizace Campaign Against Antisemitism (CAA) Gideon Falter.



Noviny vlastněné americkým mediálním magnátem Rupertem Murdochem po vlně nevole stáhly Myersův sloupek z internetu, zůstal však ve všech výtiscích novin rozšířených po celém Irsku.

Myers dříve popíral holokaust

Editor The Sunday Times Martin Ivens řekl, že Myersovy komentáře byly nepřijatelné a neměly být publikovány. „Článek byl stažen a my se upřímně omlouváme jak za poznámky (na adresu moderátorek), tak za chybu v úsudku, která zavinila zveřejnění sloupku,“ uvedl.

„Beru na sebe plnou zodpovědnost za toto pochybení. Náš list má odpor k antisemitismu a neměl v úmyslu urazit židovské občany,“ doplnil editor irského vydání novin Frank Fitzgibbon.

CAA v neděli oznámila, že si na list bude stěžovat u Nezávislé organizace pro tiskové standardy. „Je jasné, že Kevina Myerse neměli vůbec zvát k psaní do Sunday Times a jeho editoři neměli svolit k zveřejnění článku. Fakt, že jej stáhli po několika hodinách jen dokazuje, že jejich rozhodnutí bylo bezesporu špatné,“ uvedla CAA v prohlášení.

„Očekáváme důkladné vyšetření toho, jak mohlo k události dojít a že se z ní editor s redaktorem budou zodpovídat. Zároveň očekáváme jasnou omluvu,“ dodala.

Myers už dříve nechvalně proslul popíráním holokaustu. Pro irský Independent kdysi napsal: „Žádný holokaust nebyl a třetí říše žádných šest miliónů Židů nezavraždila. Tyto moje výroky jsou nevyvratitelně pravdivé.“