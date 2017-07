KOMENTÁŘ: Zradil Trump USA u líček, nebo až u dezertu?

Trumpových voličů ubylo 88 procent Američanů, kteří loni ve volbách odevzdali hlas Donaldu Trumpovi, by ho dnes podpořilo znovu. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky ve čtvrtek zveřejnila agentura Reuters. Zbývajících 12 procent už by pro Trumpa nehlasovalo. Sedm z 12 procent zklamaných voličů neví, jak by si ve volbách počínalo, zbylých pět procent by dalo hlas jinému kandidátovi, ukázal průzkum, který agentura uspořádala ve spolupráci se společností Ipsos.