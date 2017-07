Chystá se boj proti suchu. Krajním opatřením jsou i různé ceny vody

„Výjimečným ekonomickým nástrojem, v případě fatálního nedostatku vody a nutnosti snížit úsporným užíváním spotřebu pitné vody, je možnost zavedení ‚pásmových cen‘ pro vodné a stočné. Při zohlednění sociálních dopadů by byly uplatňovány diferencované ceny podle různé úrovně spotřeby - čím vyšší, tím vyšší ceny pro vodné a stočné,“ uvádí materiál schváleny vládou, který předkládala ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Rok 2015 se zařadil mezi historicky nejsušší roky v historii. „Důsledkem jsou negativní dopady na stav našich vodních toků a dalších vodních ploch a na kvalitu vody obecně. Dramaticky podnormální stavy podzemních vod způsobují nemalé problémy na mnoha místech České republiky,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Schválená koncepce je podle něj unikátní tím, že vůbec poprvé systematicky a podrobně analyzuje současný stav zásob pitné vody v České republice. Ty jsou sice dostačující, ale skoro pětina území ČR je rizikem sucha ohrožena.

Pravděpodobnost častějšího výskytu suchých období bude podle ministerstva zemědělství vzrůstat jako následek vývoje změny klimatu. Lze proto očekávat, že stávající vodní zdroje nebudou dostatečné, předvídá resort zemědělství.

„Základní vizí koncepce je zvýšení odolnosti České republiky vůči suchu a nedostatku vody, protože vodní zdroje jsou prakticky závislé výhradně na atmosférických srážkách a v přepočtu na jednoho obyvatele patří k nejnižším v Evropě,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zemědělství Marian Jurečka.

Opatření jako výstavba nových přehradních nádrží, zadržování vody v krajině a změny ve využívání vody v průmyslu a zemědělství si podle vlády vyžádají v příštích letech rozsáhlé a nákladné investice, které jsou ale kvůli klimatickými změnám nezbytné. „Již dnes jsou některé regiony, především jižní Morava, kde jsem se měl možnost se situací minulý týden osobně seznámit, kriticky ohrožené suchem,“ uvedl Sobotka.

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na projekty zaměřené na boj proti suchu z evropských peněz 13,5 miliardy korun, do roku 2020 počítá s dalšími 6,5 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství chce do roku 2021 z dotací dát na boj proti suchu 14,2 miliardy korun, dalších více než 3,5 miliardy korun by mělo jít jako kofinancování projektů. Například na podporu výstavby vodovodů by mělo jít skoro sedm miliard korun, na podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží dvě miliardy korun a na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 1,5 miliardy korun.