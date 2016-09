České lesy usychají, za poslední rok a půl zmizela plocha jako Plzeň

Pokud se bude i v příštích letech opakovat extrémní počasí, jako bylo hlavně v loňském roce, mohlo by to mít na lesy v některých částech republiky katastrofální dopady. Jen za poslední rok a půl dřevorubci vykáceli plochu velkou jako Plzeň. Boj za obnovu lesů by vyšel na mnoho miliard. Vyhrocená situace je hlavně na Moravě.