Su Ťij přišla o portrét v Oxfordu, vedení vadí chování k Rohingům

Vedení univerzity se rozhodlo obraz odstranit jen pár dní před začátkem akademického roku. „Univerzita na počátku září obdržela jako dárek jinou malbu, kterou nyní chceme po nějaký čas vystavit. Obraz Su Ťij byl přemístěn do skladu,“ uvedla univerzita v tiskovém prohlášení, které cituje server The Guardian.

Vedení reaguje podle prohlášení rovněž na aktuální situaci v Barmě. „Doufáme, že vedení země v čele se Su Ťij dokáže zastavit diskriminaci a útlak. Zároveň by mělo ukázat světu, že Barmě záleží na životech jejích obyvatel,“ stojí v prohlášení.

Organizace Burma Campaign UK, která bojuje za dodržování práv v Barmě, však považuje krok Oxfordské univerzity za zcela nedostatečný. „Je to zbabělý krok. Pokud sundali její portrét, protože Su Ťij hájí barmskou armádu při etnických čistkách, měli jí napsat a apelovat na ni, aby dodržovala lidská práva,“ uvedl ředitel organizace Mark Farmaner.

Autorem obrazu je čínský malíř Čchen Jen-ning. Namaloval ho v roce 1997 na objednávku manžela barmské političky Michaela Arise. Po Arisově smrti v roce 1999 byl obraz věnován Oxfordské univerzitě. Su Ťij se na jedné z nejslavnějších světových univerzit dočkala i dalšího ocenění.

V roce 2012 obdržela ke svým 67. narozeninám čestný doktorát. Sama na Oxfordu mezi lety 1964 až 1967 studovala politologii, filozofii a ekonomiku. Vedení univerzity se zatím rozhodlo čestný doktorát ponechat, minulý týden však vyjádřilo velké znepokojení z vývoje situace v Barmě.

Statisíce lidí na útěku

Násilnosti v Arakanském státě na západě Barmy propukly 25. srpna, kdy povstalečtí Rohingové zaútočili na stanoviště policie. Podle OSN region od té doby kvůli odvetným akcím barmských bezpečnostních sil opustilo přes půl milionu muslimských Rohingů.

Mezinárodní společenství postup barmských úřadů odsoudilo jako etnickou čistku. O situaci v této asijské zemi ve čtvrtek poprvé za osm let jednala i Rada bezpečnosti OSN. Americká velvyslankyně v OSN Nikki Haleyová vyzvala země vyvážející zbraně do Barmy, aby export pozastavily, dokud barmská armáda své kroky nezastaví a dokud to nebude možné také věrohodně ověřit.

Jednání barmské vlády naopak podpořilo Rusko a Čína. Barmská vláda obvinění z útlaku muslimské menšiny vytrvale odmítá a prohlašuje, že bezpečnostní složky v regionu bojují s teroristy.