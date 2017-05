Žena patří domů a někdy si zaslouží bití. Orient zůstává v zajetí sexismu

Egypťané, Libanonci, Maročané a Palestinci stále zastávají sexistický postoj k roli žen na pracovišti nebo doma a jejich účasti ve veřejném životě, popisuje výsledky výzkumu britský deník The Guardian.

Studie se zúčastnilo téměř 10 tisíc lidí ve věku od 18 do 59 let. Většina mužů souhlasila s řadou tradičních a nespravedlivých postojů k ženám, včetně přesvědčení, že nejsou způsobilé k tomu někoho vést, nemají pracovat mimo domov a že je důležitější vzdělávat chlapce než dívky. Mladší ženy, které se průzkumu účastnily, by si přály vyrovnanější postavení s muži.

V odpovědích se muži vyznačovali nižší ochotou k uznání rovnosti než ženy. V Egyptě souhlasilo více než 90 % z nich s tvrzením, že „muž by měl mít poslední slovo při rozhodování v domácnosti“. A 58,5 % žen jim přitakalo.

Více než polovina dotazovaných egyptských mužů se ztotožnila s tím, že „jsou chvíle, kdy si žena zaslouží být bita“. K tomu se přiklonila méně než třetina žen.

A zatímco si 75 % Egypťanek myslí, že vdaná žena by měla mít stejné právo pracovat mimo domov jako její manžel, pouze 31 % mužů jim v tomto dalo za pravdu.

Progresivní Libanon, konzervativní Egypt

Účastníci mohli hodnotit na stupnici od 0 do 3, kdy nejvyšší číslo značilo jejich souhlas s rovnoprávností. Respondenti v Egyptě zaznamenali na stupnici nejnižší skóre, nejméně rovnoprávnost pobuřovala naopak v Libanonu.

U žen byl rozhodujícím faktorem jejich věk, přičemž mladší ženy hlásily progresivnější názory než ty starší. Naopak u mužů v Maroku, Palestině a Egyptě nehrál věk žádnou podstatnou roli. Jedinou výjimkou byl Libanon, kde na rovnost hleděli mladší muži progresivněji než ti starší.

„Existuje ještě dlouhá cesta pro muže, aby plně akceptovali a podporovali rovnost žen v arabském regionu, stejně jako v dalších částech světa,“ řekl Gary Barker, spoluautor studie a předseda kampaně pro rovnost Promundo. „Ve všech čtyřech zemích vidíme, že jedním z největších narušitelů genderové nerovnosti je, když muži převezmou v domácnosti aktivity, které jsou typicky brány jako ženská práce.“

Výzkum zjistil, že nejdůležitějšími faktory ovlivňující vnímání rovnosti bylo bohatství, úroveň vzdělání a chování, které viděli u svých rodičů. Muži i ženy se dívali na rovnost spravedlivěji, pokud jejich matka byla vzdělanější a otec se více zapojoval do domácích prací.