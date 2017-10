Studentské volby jasně vyhráli Piráti, ČSSD a lidovci u žáků propadli

Volby proběhly na středních školách 3. a 4. října a svůj hlas odevzdalo 40 068 studentů starších 15 let z 281 škol. Středoškoláci měli možnost vyzkoušet si volby „nanečisto“ prostřednictvím vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni. Vybírat mohli z politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v blížících se reálných volbách.

Největší počet hlasů získala od středoškolských studentů Česká pirátská strana (24,52 %), za ní následovalo hnutí ANO 2011 s 11,88 % a jen o pár setin méně od nich dostala TOP 09 (11,75 %). Následovala strana Tomia Okamury Svoboda a přímá demokracie (7,76 %) a Zelení (6,33 %).

Pokud by se jednalo o reálné volby, dostali by se do Sněmovny s více než 5 % hlasů ještě občanští demokraté (6,14 %) a Sportovci (5,21 %).

Naopak pod čarou by skončila KDU-ČSL (3,49 %), KSČM (3,29 %) i ČSSD (2,48 %). Kompletní výsledky Studentských voleb naleznete zde.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš pro iDNES.cz uvedl, že z výsledků má radost a věří, že jejich programu mladí lidé rozumí. „Někteří z těch studentů už mohou volit, a i když jsme podobný výsledek měli téměř v každých studentských volbách, neměli jsme takový náskok před jinou stranou. Ten rozdíl tam je markantní, tak doufám, že se nám tento trend zúročí v rámci voleb.“

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD na dotaz redakce, jak si neúspěch u studentů vysvětlují, nereagovali. Rovněž Marian Jurečka z KDU-ČSL neodpověděl.

Výsledky mohou naznačovat trend u voličů

„Výsledky Studentských voleb bude možné za pár týdnů srovnat s výsledky voleb reálných. Je jisté, že se budou výrazně lišit. Zároveň ale to, jak ‚nanečisto‘ volili studenti, zřejmě naznačuje určitý trend ve vývoji voličských preferencí,“ řekl ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota, který projekt Studentských voleb před sedmi lety inicioval.

„Od vyučujících a na základě návštěv škol víme, že stejně jako v minulosti přistupovala většina žáků k volbě zodpovědně, část náctiletých stranu vybírala a volila z recese,“ dodal Strachota.

Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné. Studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích své favority. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga. Ten po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování.