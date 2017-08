Jančurův RegioJet zruší kvůli nedostatečné obsazenosti některé spoje

V Praze pak RegioJet opouští na dvou linkách centrální autobusové nádraží na Florenci, které bývá při dopravních zácpách v centru Prahy hůře dostupné a autobusy nabírají zpoždění. Místo toho bude jezdit ze Zličína či z Hradčanské.

Až dosud dopravce jezdil do Ostravy se sedmi spoji, od nového školního roku jich bude pět. Do Olomouce jich pojede místo 11 také o dva méně. Na lince do Olomouce je totiž silná konkurence, autobusy zde provozuje Arriva Morava, poměrně nově FlixBus a také Leo Express. Stejní dopravci jezdí i do Ostravy, ti však na rozdíl od firmy Radima Jančury neobsluhují Frýdek-Místek, Nový Jičín a Příbor.

Zrušením jednoho spoje z Brna do Českých Budějovic zaniká jediný, který spojoval Brno s Humpolcem, zároveň zaniká odpolední spojení Brna s Pelhřimovem a Táborem.

Spoje, které vyjíždějí z Prahy do Klatov, už nebudou jezdit z Florence, ale ze Zličína. Autobusy do Plzně už s jedinou výjimkou za den z tohoto autobusového nádraží jezdí. Do severních Čech, tedy do Mostu, Chomutova či Loun, se bude jezdit pouze ze zastávky u stanice metra Hradčanská. Podobně jezdí například z Černého Mostu do Liberce a Hradce Králové či z autobusového nádraží Na Knížecí na Smíchově do jižních Čech.

Dopravce bude také pokračovat na některých linkách v konceptu low cost, kdy dopředu avizuje, že v autobuse není přítomný steward. Stejně jako řada dalších zaměstnavatelů se Student Agency potýká s nedostatkem personálu.