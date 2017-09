VIDEA TÝDNE: Vzteklá Strýcová, Paroubkovy nervy a válka taxikářů s Uberem

11:14 , aktualizováno 11:14

Tenisté to nemají na kurtu vždy jednoduché a také jim občas rupnou nervy. Právě to je zachyceno na videu ze čtyřhry US Open. Spolu s emotivním videem Jiřího Paroubka po soudním stání k jeho rozvodu se tyto dva snímky staly nejsledovanějšími spoty, které zaujala diváky videoobsahu iDNES.cz minulý týden. Mezi ty další úspěšné patří také válka taxikářů s řidiči Uberu.