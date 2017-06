Kanaďanka přinesla revoluci před Buckinghamský palác, velela střídání stráží

Kanaďanka Megan Coutová je první důstojnicí pěchoty, které se něco takového poštěstilo. V pondělí tak vedla před palácem na nástup 40 vojáků, popsal britský list The Guardian.

„Jen se soustředím na svoji práci nejlépe jak dovedu a s pokorou. Kdokoliv z mých kolegů by byl nadšený, kdyby byl kapitánem královniny gardy a stejně tak jsem poctěná já,“ řekla 24letá vojačka před ceremoniálem.

Ceremoniál probíhá téměř za jakýchkoliv okolností přesně v 11 hodin tamějšího času před palácem v centru Londýna. Celou akci doprovází hudba, přičemž Kanaďané si pro tuto příležitost přivezli pětatřicetičlennou dělostřeleckou královskou kapelu.

Ceremoniál vždy sledují davy lidí před branami. Muži oblečení v tradičních červených uniformách s typickou černou kožešinovou čepicí. Gardisté nejsou před palácem jen na okrasu a pro fotky turistů, jsou důkladně vycvičení a připravení k boji. Až doposud měl velení gardy vždy v rukách muž, jak připomněla americká televize CNN.

Kanaďanka Coutová se k němu dostala s trochou štěstí. Ve své jednotce je až druhá ve velení, ale její nadřízený Maj Jay Hudson, který gardě velel minulý týden, odstoupil, aby kolegyni tuto šanci dopřál.

Jako hradní stráž královny slouží Kanaďané v Anglii ve vybrané dny až do 3. července. Na starosti mají kromě Buckinghamského paláce i St. James Palace, londýnský Tower a hrad Windsor.

Kanadská jednotka, 2. prapor kanadské lehké pěchoty princezny Patricie (2PPCLI), je ve Velké Británii na návštěvě u příležitosti 150. výročí založení kanadské konfederace. Kanada je jednou z patnácti zemí britského Commonwealthu, ve kterých Alžbětu II. považují za představitelku státu.

Sloužit jako hradní stráž Alžběty II. je tradičně jedním z úkolů britské armády, ve které však slouží většinou muži. Ženy v britské armádě nebyly až do loňského roku nasazované přímo na bojiště, a tak se nemohly dostat ani do gardy. Oproti tomu Kanada umožňuje ženám sloužit na téměř jakémkoliv postu v armádě, a to již od roku 1989.

Druhý prapor kanadské lehké pěchoty princezny Patricie má základnu ve městě Shilo v kanadské provincii Manitoba. Pojmenovaný byl po princezně Patricii z Connaughtu, dceři tehdejšího guvernéra Kanady prince Artura. Rodina je součástí britské královské dynastie. Princ Artur byl třetím synem královny Viktorie a zároveň prvním členem královské rodiny v této pozici. Dcera Patricie se narodila v Buckinghamském paláci.