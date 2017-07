Útočníka v obchodu zastavila střelecká šampionka. Sama už přepadená byla

Už jednou to zažila. Ten zdrcující pocit, když na ni ozbrojení lupiči mířili zbraní. Bylo to v­roce 1998, Šárka Oppltová tehdy měla pistoli u­ hlavy a litovala, že nemohla použít vlastní zbraň. V pondělí to udělala, lupiče zastřelila, a tím zachránila život pobodanému prodavači ve svém obchodě v­ centru Prahy.