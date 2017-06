Střelec z Chomutova může vyváznout bez trestu. Jen jsem se bránil, hájí se

Muže zastupuje chomutovský advokát Jiří Pašek. Ten nejprve odmítl případ komentovat s tím, že nemá svolení klienta. Po chvíli však naznačil, jakým směrem se ubírá strategie obhajoby.

„Klient trvá na tom, že střílel v sebeobraně, nikoho zabít nechtěl. Cítil se ohrožen a říká, že ten člověk v dodávce najížděl i na něj,“ sdělil Pašek pro MF DNES.

Rozpoznat, kdy jde o obranu a kdy už je to zločin, je složité. Hranice není jasně definovaná, záleží na okolnostech.

Podle renomovaného právníka Narcise Tomáška však střelec z Chomutova má šanci uspět. Tomášek vychází z děje, který předcházel těsně před střelbou: podle policie řidič dodávky „boural do zaparkovaných aut a vozidlem najížděl do osob, které stály před domem na chodníku“. Podle Tomáška bude záležet na tom, jestli muž s pistolí v ruce dokáže, že jeho obava, že se mu stane totéž, byla oprávněná.

„Pokud prokáže, že mu hrozilo bezprostřední nebezpečí, újma na zdraví nebo smrt, pak by se dalo mluvit o oprávněném použití zbraně a nutnou obranu. Dokážu si představit, že obhajoba bude poukazovat na to, jak se oběť střelby nebo jeho rodina chovala v minulosti, což mohlo posílit obavy střelce, že je v ohrožení,“ řekl Tomášek.

V úvahu přichází i takzvaná krajní nouze. Tedy že muž střelbou zastavil řidiče dodávky, aby mu zamezil ohrožovat další lidi.

Vazba jen na tři měsíce

Chomutovský soud poslal střelce do vazby proto, aby nemohl ovlivňovat svědky. To je samo o sobě pozoruhodné. Takzvaná koluzní vazba může trvat nanejvýš tři měsíce.

V podobných případech je přitom běžné, že se lidé obvinění z vraždy dostávají do vazby i kvůli obavě, že by se mohli skrývat nebo pokusit o útěk, neboť jim hrozí dlouhý trest – až dvacet let ve vězení. Tato „útěková vazba“ může trvat až tři roky.

Státní zástupce Vladimír Jan ji sice navrhoval, ale soud ji zamítl. To by se dalo vykládat i tím, že soud není přesvědčen, zda dotyčnému opravdu hrozí tak dlouhý trest. Pokud by byl čin překvalifikován třeba na ublížení na zdraví s následkem smrti, kterého se obviněný dopustil v silném rozrušení, odseděl by si nanejvýš osm let. Ale dostat může i podmínku.

Místopředsedkyně soudu Lenka Chalupová však zamítnutí „útěkové vazby“ vysvětluje jen tím, že samotná obava z útěku nestačí, protože jsou potřeba další indicie. Například: zázemí v cizině nebo miliony v bance. Státní zástupce Vladimír Jan se s rozhodnutím soudu spokojil a stížnost proti zamítnuté „útěkové vazbě“ nepodal. „Neměla by šanci na úspěch,“ míní. „Byly zjištěny pevné vazby obviněného k místu pobytu, takže nehrozí, že by se snažil někde ukrývat,“ dodal.

K tragédii došlo v noci na sobotu. Opilý čtyřiatřicetiletý muž se právě vracel z diskotéky, když se před panelovým domem v Jirkovské ulici pohádal se strýcem. Skočil do své dodávky a chtěl před rozzuřeným a údajně zfetovaným strýcem ujet. Jenže místo toho objel prostranství před domem a vrátil se na stejné místo, kde najel do své tety a zranil ji. Musel jet rychle, jak dokládají stopy pneumatik na asfaltu.

Mezitím vyběhl před dům sedmatřicetiletý muž s legálně drženou pistolí a řidiče zastřelil.

Pieta za zemřelého v Chomutově: