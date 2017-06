Američtí učitelé se chopili zbraní. Chceme chránit naše studenty, tvrdí

„Zabijí vás, když nebudete bojovat,“ začal lekci bývalý policista Chris Wallace. Jednačtyřicetiletý lektor ukázal učitelům fotky z masových střeleb a mluvil o tom, co by se mohlo stát, pokud by se další útok odehrál u nich na škole. „Dospělí muži budou mučeni a zabiti. Ženy budou znásilněny a zabity. Žádné slitování. Z toho se nevymluvíte,“ tepal Wallace do učitelů, kteří se projednou ocitli na druhé straně katedry.

„Nemám žádné děti, takže studenti jsou moje děti,“ řekla účastnice Kelly Blakeová ze střední školy ve městě Fleming na východě Colorada. Nadšená učitelka absolvovala pokročilý trénink, kde pilovala přesnost střelby i bezpečnost při zacházení se zbraněmi. Chce si být jistá, že její studenti budou „ve všech případech chráněni“.

Výcvik vede společnost z Ohia s názvem FASTER, která vznikla v reakci na střelbu na základní škole Sandy Hook v roce 2012. Střelec tehdy zabil 20 dětí (psali jsme zde). Společnost už proškolila podle Denver Post během posledních pěti let na 900 zaměstnanců škol v Ohiu. Ať už to byli učitelé, knihovníci, sekretářky nebo trenéři, všichni byli vyškolení, jak zastřelit aktivního útočníka. Součástí balíčku je však i boj zblízka a základy první pomoci.

Celkem si společnost účtuje tisíc dolarů za výcvik. Učitelům v Coloradu však tuto částku odpovídající v přepočtu asi 24 tisícům korun zaplatilo hnutí s názvem „Občané Colorada za občanské svobody“, které hájí často diskutovaný druhý dodatek americké ústavy. Ten brání držení zbraní. „Chceme jim dát trénink světové úrovně, aby dokázali zastavit útočícího střelce na jejich škole,“ řekla ředitelka hnutí Laura Carno.

Trénink na zabití vlastního studenta

Na dvaceti převážně venkovských školách v Coloradu mohou zaměstnanci působit i jako ochranka školy. Po splnění kurzu k tomu mají oprávnění a v případě ohrožení mohou ve škole použít zbraň. Aby však dostali osvědčení na tuto práci, musí projít zároveň i psychologickými testy.

„Účastnil jsem se psychologických testů jako ostatní účastníci, ale někteří vypadli. Dokážu pochopit proč. Je těžké si uvědomit, že jednoho dne možná budete muset sundat studenta, kterého znáte dlouho,“ řekl školní fotbalový trenér a řidič autobusu Scott Muller.

Bezpečnostní složky v Coloradu iniciativu škol chválí. Podle nich je třeba mít zvláště ve venkovských školách vyzbrojený personál pro případ útoku. „Abychom byli realističtí, z policejního pohledu, jednoduše tam nebudeme včas,“ řekl radiu NPR policista Graham Dunne. Školy jsou někdy vzdálené 30 až 45 minut od nejbližší policejní stanice.

Nechceme, aby děti sahaly na zbraně

Oponenti poukazují na to, že učitelé, kteří prošli jen minimálním tréninkem, by ve třídě neměli operovat se zbraní. V těžké stresové situaci by totiž mohli klidně zasáhnout některého žáka. „Myslím si, že učitelé by raději dostali nástroje a zdroje, jak studentům pomoci, než aby byli nuceni je střílet,“ řekla učitelka z Denveru Rachel Barnesová, která je členkou hnutí s názvem „Vyučující požadují akci“, které je pro kontrolu držení zbraní.

Proti vyzbrojování zaměstnanců školy je i výzkum FBI, podle kterého jsou neozbrojení civilisté úspěšnější v zastavení střelce než ti ozbrojení.

Barnesové nevadí jen to, že by učitelé zasahovali, ale je i proti tomu, aby vůbec vyučující do školy se zbraní přišel. Argumentovala tím, že třeba ji každé ráno přijde několik malých žáků obejmout kolem pasu. „Aby ty malé ručičky sahaly na zbraň? Nechápu, co to má společného se školou,“ dodala.

