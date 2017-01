Strážníci možná budou měřit rychlost pouze v domovských obcích

Nyní mohou strážníci měřit rychlost i v jiných obcích na základě veřejnoprávních smluv. S omezením na domovské obce přišlo ministerstvo vnitra s poukazem na to, že tato činnost by neměla být prioritou obecních policií. Náměstek ministra Petr Mlsna doufá v to, že tento krok zamezí dalším debatám o pravomocích strážníků. V minulosti existovaly mezi zákonodárci snahy vzít strážníkům všechny pravomoci v dopravě.

Zpravodaj Bronislav Schwarz za ANO podotkl, že závisí hlavně na politických vedeních obcí a ředitelích jejich policií, zda budou strážníci výběrčími pokut, nebo zda budou dbát na veřejný pořádek. Upozornil na to, že strážníci mohou měřit rychlost jen v místech odsouhlasených státní policií. „Že tam potom měří každý den a rozdává pokuty, je věc jiná,“ uvedl.

Věk pro nástup do služby k obecním policiím by novela snížila o tři roky na 18 let, zůstala by ale podmínka maturitního vzdělání. Se zbraní by ale strážníci mohli sloužit až od 21 let. Ze tří na pět by se měla prodloužit lhůta pro pravidelné přezkušování obecních policistů.

Novelu v úpravě pozměňovacího návrhu podpořilo 13 z 15 přítomných členů bezpečnostního výboru. Dva poslanci se hlasování zdrželi.

Do heren i po provozní době

Vládní návrh také rozšiřuje možnosti uzavírání smluv s obecními policiemi. Strážníci by nově mohli pomáhat při krizových stavech v jiných obcích než v regionu, kde daná obecní policie sídlí, i při velkých společenských nebo sportovních událostech či demonstracích. Strážníci by taky dostali pravomoc vstupovat do pohostinství a zcela nově do podniků, kde se provozují hazardní hry, i po skončení provozní doby.

Novela by rovněž zpřísnila postih za porušení zákona o obecní policii, která se týkají zneužívání stejnokrojů nebo služebních aut lidmi nebo obcemi, které na to nemají právo.