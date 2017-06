Zvedneme výdaje na obranu, shodli se jednomyslně šéfové stran

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že jeho vláda za uplynulé období zastavila propad výdajů na obranu, do rozpočtu armády podle něj přibylo deset a půl miliardy korun. Připomněl, že takový rozpočet měla obrana naposledy v roce 2004. „Nikdo z vlády samozřejmě asi není spokojen s tím, že se nepodařilo dosud dotáhnout velké modernizační projekty,“ konstatoval.

Podle ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše je reálné, že Česká republika dostojí svému slibu spojencům NATO a v roce 2020 bude na obranu dávat 1,4 procenta HDP. Ministerstvo obrany by tak hospodařilo s rozpočtem 77,7 miliardy, to je rozdíl 20 miliard oproti letošnímu roku. „Myslím, že to rozpočet zvládne a my to podpoříme,“ prohlásil Babiš.

Podle lidoveckého předsedy Pavla Bělobrádka je ale 1,4 procenta naprosté minimum. „Navyšovat ne proto, že o tom mluví Donald Trump. Je to pro nás. Obrana státu je jedním z nejdůležitějších důvodů, proč státy vlastně existují,“ uvedl s tím, že vnitřní dluh na armádu neustále roste. „Připadá mi, že tady opakujeme stále to samé a skutek utek,“ dodal Bělobrádek.

Předseda ODS Petr Fiala kritizoval současnou vládní koalici, že i přes opakované proklamace se situace s obranou prakticky nezměnila. Připomněl, že prakticky ve stejné sestavě se politici sešli už před třemi lety během prvního ročníku národní konference. „Žijeme v nebezpečném světě... Pojďme dělat praktické kroky. Slov bylo dost,“ vyzval kolegy.

Strany napříč spektrem by po podzimních volbách opět měly nalézt společnou řeč a schválit konkrétní modernizační projekty armády na čtyři roky dopředu a kontrolovat jejich plnění.

Komunisté nejsou proti

Proti navyšování výdajů na obranu nejsou ani komunisté. Předseda KSČM Vojtěch Filip ale vidí největší ohrožení především v rostoucím počtu teroristických útoků. „Chaos a teror na území Evropy nikdo neřeší,“ řekl Filip.

Vyzval, aby se Česká republika zasadila o uspořádání nové konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (OBSE), která by garantovala, že se Evropa nestane válčištěm.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg potvrdil, že jeho strana podporuje navýšení obranných výdajů s tím, že by rozpočet pro armádu měl být stanoven na šest let dopředu. „Považoval bych za nejdůležitější úkol, kdybychom se po volbách domluvili,“ uvedl.

Apeloval, aby představitelé státu „hlavně nepanikařili“ v souvislosti s teroristickými útoky. „Magoři připravení udělat atentát budou vždycky, to víme už staletí. Při dopravních nehodách zahyne mnohem více lidí než při atentátech v Evropě. Ano, musíme bojovat, je to zločin, ale máme pro to dost kapacit?“ dodal.