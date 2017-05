Jsou policejní odposlechy zákonné? Verdikt Nejvyššího soudu bude klíčový

Obecně se očekává, že přísné posouzení vrchního soudu Nejvyšší soud (NS) zpochybní, jinak by to mělo hluboký dopad na mnoho dalších kauz založených právě na odposleších.

„Byla by v ohrožení řada zásadních běžících případů, v nichž se vychází z dosavadního výkladu, podle mě správného,“ řekl pondělním Lidovým novinám prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Odborníci však nejsou jednotní v tom, jak se může náhled NS na zákonnost a použitelnost odposlechů projevit v dalším pokračování Rathovy kauzy. Pokud NS v minulosti konstatoval porušení zákona ve prospěch obžalovaných, bralo se to jako akademický výrok bez přímých důsledků. Rathova kauza je však dosud živá, což je specifická situace.

Podle některých právníků bude výrok soudu pouze akademický. Jiní zastávají stanovisko, že pokud by NS označil odposlechy za zákonné, v dalším řízení by přípustné byly a vrchní soud by byl v tomto ohledu vázán právním názorem NS. Jisté je, že právní názor NS na odůvodnění odposlechů bude důležitý pro budoucí praxi policie, státních zástupců a soudů. Podle Laty navíc rozhodnutí vrchního soudu odporuje dosavadní praxi Nejvyššího i Ústavního soudu.

Jednání má trvat čtyři dny

Podobně jako Lata se už dříve vyjádřil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán, na jehož stížnost NS reaguje. Odvolací senát v usnesení totiž použil zásadu americké právní doktríny takzvaných plodů z otráveného stromu, která řeší používání důkazů získaných v návaznosti na jiný důkaz, jenž byl opatřen nezákonným způsobem. Podle Pelikána však aplikace této teorie nemá oporu v judikatuře Ústavního ani Nejvyššího soudu.

„Já si nemyslím, že by v tom případě došlo k závažné procesní chybě. To je právě ten důvod, proč podávám stížnost na porušení zákona,“ řekl už dříve iDNES.cz šéf resortu spravedlnosti. Připojil se ke stížnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze, kterému se verdikt vrchního soud rovněž nezamlouvá. Žalobci ho považují za „přepjatě formalistické“ (více o stížnosti čtěte zde).

NS očekává, že mu kauza zabere čtyři jednací dny. Vzhledem k počtu obžalovaných, advokátů i očekávanému zájmu veřejnosti zasedne senát ve velkém sále. Pro potřeby veřejných soudních jednání se využívá jen výjimečně, uvedl mluvčí NS Petr Tomíček.



Nezákonné odposlechy

Středočeský krajský soud Ratha v červenci 2015 uznal vinným z přijímání úplatků v souvislosti s krajskými zakázkami a nepravomocně mu uložil 8,5 roku vězení. Spojil ho s činnosti manželů Petra a Kateřiny Kottových, kteří dostali tresty o rok nižší.

Odvolací senát však rozsudek loni v říjnu zrušil kvůli použitým odposlechům. Podle něj byly stěžejní důkazy obžaloby pořízeny nezákonně, a v hlavním líčení je proto nelze použít.

Vrchní soud konkrétně zkritizoval to, že státní zástupci odposlechy nedostatečně odůvodnili.

Soudy, které pak sledování podezřelých povolily, podle něj chybovaly v tom, že žádosti náležitě nepřezkoumaly a pouze převzaly argumenty žalobců (o rozhodnutí vrchního soudu k odposlechům v kauze Rath čtěte zde). Pelikán s tím nesouhlasí. V rané fázi trestního řízení podle něj policisté a státní zástupci logicky nemohou disponovat všemi důkazy, musí proto stačit konkrétní indicie.

