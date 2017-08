Střední Evropou se šíří skepticismus, míní Trumpův velvyslanec v Česku

„Vyrůstal jsem v srdci Středozápadu. Narodil jsem se 4. července v Indianě a většinu života jsem žil a pracoval ve Wisconsinu. Praha je možná daleko, ale v mé mysli a v srdcích mnoha Američanů a Čechů jsou tato místa součástí stejných kulturních základů, na nichž stojí naše společné kulturní hodnoty,“ prohlásil King v úterý před senátní komisí (celý projev si můžete přečíst zde).



Slyšení v Senátu Podívejte se na celé vystoupení Stephena Kinga v Senátu.

„Není to tak dávno, co sametová revoluce ukončila sovětskou okupaci tehdejšího Československa a v roce 1990 se zde konaly první demokratické volby po čtyřiceti letech. Nikdy nezapomenu na onen úžas vzbuzující moment, kdy byl prezidentem konečně zvolen filozof a básník Václav Havel, jenž celý život bojoval proti tyranii,“ prohlásil pětasedmdesátiletý byznysmen.

King podle svých slov chápe funkci ambasadora jako zprostředkovatele „přirozeného spojenectví, které vyrostlo mezi našimi občany a Čechy, kteří prudce vyznávají svobodu“.

Českou republiku označil za spojence USA v boji s Islámským státem a stoupence sankcí proti Rusku za agresi na Ukrajině. Zároveň podotkl, že Češi by měli splnit očekávání Donalda Trumpa a zvýšit výdaje na obranu na úroveň požadovanou Severoatlantickou aliancí.

King také upozornil na změnu atmosféry ve střední Evropě. „Kdysi tak rozhodný a nesmazatelný vliv demokracie, která se v 90. letech šířila střední Evropou, ustupuje v některých oblastech proudu skepticismu a sebepochybování. Dlouholetí odpůrci svobody záměrně podkopávají demokratické demokratické hodnoty a ekonomické svobody a píší za ně otazníky,“ prohlásil King.

„Dnes proto musíme ujistit své spojence, jako je Česká republika, o svých závazcích a dát jasně najevo, že Spojené státy jsou oddané demokratickým hodnotám, které zastávají doma,“ dodal otec tří dětí a dlouholetý skaut.

V Česku nebyl, jazyk se chce učit

Senátor Tim Kaine během slyšení připomněl, že český prezident Miloš Zeman se po loňském britském hlasování o brexitu vyslovil pro referendum o setrvání České republiky v EU a NATO.

Američtí velvyslanci v ČR Adrian Basora: 1992-1995 Jenonne Walkerová:1995-1998 John Shattuck: 1998-2000 Craig Stapleton: 2001-2003 William Cabaniss: 2004-2006 Richard Graber: 2006-2009 Norman Eisen: 2011-2014 Andrew Schapiro: 2014-2017 Zdroj: ČTK

„Pokud to říká přímo zvolený prezident, který má zřejmě smysl pro to, jaká je vůle lidí, tak se asi něco děje. Průzkumy ukazují, že EU se v České republice těší velmi malé podpoře, a to i přesto, že česká ekonomika je pevně integrována v EU,“ podotkl Kaine a Kinga se přeptal, jestli se jedná pouze o evropskou záležitost, nebo by z toho měl vyvozovat i nějaké závěry pro vztah Česka k NATO a USA.

„Myslím, že jste tu náladu postihl velmi dobře,“ odpověděl loňskému kandidátovi Demokratické strany na viceprezidenta King. „Jsou to spíše interní věci, vztahy Česka k USA jsou stále velmi pevné,“ dodal. V diskusi se senátory také přiznal, že v České republice nikdy nebyl a česky nemluví. Pokud by senátoři jeho nominaci potvrdili, chce se začít učit česky.

Donald Trump nominoval Kinga na velvyslance USA v Česku na počátku července. Česká strana mu už udělila agrément. King v začátcích své kariéry pracoval pro FBI a vyšetřovací komisi Senátu Spojených států. Je dlouhá léta spjat s republikány, mluví se o něm jako o stoupenci tradičních republikánských hodnot se sympatiemi k bývalému americkému prezidentovi Ronaldu Reaganovi.



Zatím posledním americkým velvyslancem v Česku byl Andrew Shapiro, kterého v roce 2014 jmenoval tehdejší prezident Barack Obama. Shapiro ve funkci skončil v lednu, když Trump usedl do Bílého domu. Známým se Shapiro stal i kvůli napjatým vztahům s prezidentem Zemanem (více čtěte zde).