Štěch: O pověření už nikdo nestojí, ať jsou volby dřív

Co říkáte tomu, že Sobotka to předem neřekl ani vám, členům nejužšího vedení? Ani ministři o tom nevěděli...

Zodpovědnost je především na premiérovi. My jsme 14 dní probírali ve vedení ČSSD situaci, jaká je. Možnosti byly, ale bylo řečeno: pane předsedo, rozhodnout se musíte vy.

Proč by pro ČSSD nebylo prostě lepší, kdyby premiér odvolal ministra financí?

Nejlepší by bylo, kdyby se byl schopen Andrej Babiš chovat jako politik a kdyby odstoupil. On neodstoupil, tak musel konat premiér.

Ještě jednou, proč by nebylo jednodušší prostě Andreje Babiše odvolat? Neznamenalo by to teď takovou nestabilitu.

Když máte ministra financí, který je tak finančně silný, má za sebou média, někde prý dokonce říkal, že když bude odvolaný, tak teprve uvidíme, co s námi přes noviny udělá, tak pokud takhle jedná, tak samozřejmě je jasný, že premiér hledá cestu, která bude ústavně v pořádku.

Takže Sobotka se trochu bál toho odvolání?

Ne. Nebál, ale našel ústavně nejčistější cestu. Alibismus by byl, kdyby řekl, já ho odvolávám a věděl, že prezident bude kolem toho hrát, bude konat nějaké kroky, chtěl by nějaké otázky... Tak využil svého práva a podal demisi.

A co se teď stane? Dovládne vláda v demisi, nebo bude jiná se stejným premiérem?

Teď je na řadě prezident. Od něj můžeme čekat nějaké aktivistické kroky. Bude chtít ukázat, že je prezident, který zvládne každou situaci, a využije toho pro kampaň na prezidentské volby. Podle mě měl Miloš Zeman jednat se Sobotkou i Babišem už před pár dny. Jestli se rozhodne tuhle vládu nějak udržet, nebude asi nikoho pověřovat, on by asi o pověření ani moc nikdo nestál. Jedině může to období zkrátit o nějaký ten týden. Termín voleb by klidně mohl být dříve, ale nemyslím si, že Sněmovna že by se rozpustila a byly předčasné volby. K tomu nedojde.

A mohla by pokračovat jiná vláda se stejným premiérem bez Andreje Babiše?

Bylo by to jedno řešení, ale moc v něj nevěřím. Babiš by s tím nesouhlasil. Když neodstoupil, bude asi chtít zůstat na svých pozicích.

Všechny strany teď svolávají vedení, kdy se sejdou sociální demokraté?

Nebojte. My nejsme neaktivní.