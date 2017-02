Protikorupční slib padl. Státní podniky nebudou muset zveřejňovat smlouvy

Pro popření smyslu zákona o registru smluv hlasovalo 80 ze 159 přítomných poslanců, přesně tolik, kolik bylo třeba, aby zákon prošel (jak kdo z poslanců hlasoval, si můžete zkontrolovat zde) Zákon ještě musí potvrdit Senát a prezident Miloš Zeman.

Úlevy by měly mít i Česká televize a Český rozhlas. Nemají nově do registru vkládat smlouvy, které se týkají výroby a vysílání sportovních pořadů včetně nákupu práv, a dohody o nákupu práv převzatých pořadů. Veřejné vysoké školy v registru nemusely nově zveřejňovat smlouvy, které uzavírají se soukromou podnikatelskou sférou.

„Vyprázdnili jediný nový zákon, který má zabraňovat plýtvání veřejnými prostředky. Přijali plošné výjimky pro státní a městské firmy, které ročně potajmu hospodaří se stovkami veřejných miliard - například dopravní podniky, městské holdingy, Českou poštu, České dráhy či Lesy ČR. Premiér Sobotka, který zákon dle svých slov podporuje, bohužel nechal lobbisty z vlivných státních podniků nadiktovat výjimky svým poslancům,“ komentoval rozhodnutí poslanců Nikola Hořejš z Rekonstrukce státu.

Nevládní občanská sdružení spojená v uskupení Rekonstrukce státu před volbami v roce 2013 donutila politiky, aby se zavázali, že registr smluv prosadí a k prosazení zákona, který pak společně předložilo sedm desítek poslanců, se pak zavázala i vládní koalice.

Na začátku byl Jurečkův návrh vyjmout pouze Budvar

Co ústupu od naplnění protikorupčního závazku předcházelo? Ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL přišel s tím, že výjimku z již schváleného registru smluv má dostat národní podnik Budvar. Ale právě tento Jurečkův návrh strhl lavinu.

Hospodářský výbor následně přišel s tím, že by z povinnosti zveřejňovat uzavřené smlouvy měly být vyňaty státní podniky a 85 poslanců ČSSD, ODS, KSČM plus jeden lidovec a jeden nezařazený takovou výjimku podpořili. Prošlo to takto až na pátý pokus. Vždy se totiž našel někdo, kdo své předchozí vlastní hlasování zpochybnil. I hlasování o zákonu jako celku prošlo až napodruhé, protože část poslanců ODS změnila názor a pro zákon jako celek nebyla. Chybějící hlas ale v opakovaném hlasování dodal šéf poslanců ČSSD Roman Sklenák, který řekl, že se původně spletl.

Farský, Kalousek i Komárek marně registr smluv bránili

„Ten registr svou roli už osm měsíců plní,“ bránil před tím ve Sněmovně registr smluv jeden z otců zákona, poslanec Jan Farský z hnutí Starostové a nezávislí.

„Pokud jsme se rozhodli, že ho chceme, tak ho nedělejme nefunkční,“ apeloval na poslance také šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

Martin Komárek z hnutí ANO řekl, že svými slovy Kalouska, ostrého kritika hnutí ANO, asi nepotěší. „Myslím, že jste to řekl naprosto přesně,“ pochválil pak Komárek lídra opoziční TOP 09.

Poslanci přitom v listopadu 2015 odhlasovali, že státní úřady, ale i téměř všechny firmy, kde má stát, kraje či obce většinu - výjimku dostal ČEZ - mají povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v internetovém registru, jinak nebudou platné. Pro zákon, ve kterém jde o lepší kontrolu nad 600 miliardami korun z veřejných peněz, hlasovali poslanci ze všech politických stran s výjimkou KSČM (více čtěte zde).