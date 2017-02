Gymnázia chystají žalobu na maturitu z matematiky, Valachová se diví

Loni v prosinci vláda rozhodla, že od školního roku 2020/2021 budou muset podstoupit zkoušku z matematiky všichni studenti gymnázií a lyceí.

„Z tohoto důvodu jsme se po jednání Asociace ředitelů gymnázií dohodli, že pan senátor Růžička (Jiří Růžička, zvolený za TOP 09, pozn. red.) spolu s předsedkyní Asociace podají právě na maturitní zkoušky z matematiky ústavní stížnost,“ uvedla Zdeňka Bednářová, ředitelka pražského Gymnázia Budějovická v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Ředitelům gymnázií podle ní vadí, že jejich studenti budou povinně maturovat ze tří předmětů včetně matematiky, kdežto studenti ostatních středních škol by se matematice vyhnuli a maturovali by jen ze dvou předmětů, čímž by měli zkoušky z dospělosti snazší. V pondělí se povinnou maturitou z matematiky bude zabývat vláda.

Ministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD) záměr ředitelů překvapil. „Já myslím, že takhle formulována ústavní stížnost šanci na úspěch nemá,“ řekla Valachová. Připomněla, že na pondělním jednání vlády chce prosadit, aby povinnost pro ostatní střední školy byla odložena pouze o rok a že o tom s řediteli gymnázií hovořila.

„Pokud se tak stane, tak věřím, že gymnázia nebudou mít důvod ústavní stížnost podávat,“ je přesvědčena ministryně. A uznala, že v případě, kdy by povinná maturita z matematiky zůstala pouze gymnáziím, je stížnost racionální.

Druhý host pořadu Petr Fiala (ODS) uvedl, že s povinnou maturitou z matematiky souhlasí. „Jsem přesvědčen o tom, že se to nemělo zavádět postupně, mělo se to zavést naráz a pro všechny,“ vytkl Valachové. „Když není celoplošná, nemá smysl,“ myslí si předseda ODS Fiala.