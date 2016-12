Německé vnitro: Cizinci nejsou zločinnější než srovnatelný vzorek Němců

Debata o kriminalitě cizinců v Německu ožila po nedávné vraždě 19leté Marie Ladenburgerové (psali jsme zde) a útoku na berlínské vánoční trhy (všechny články zde), z nichž jsou podezřelí mladý Afghánec a Tunisan.

Začarovaný kruh Jak džihádisté těží ze slabosti Evropy Každý medializovaný trestný čin migranta či žadatele o azyl poměrně silně rezonuje na sociálních sítích.

Proto se jim hojně věnují média - přiláká to čtenost (z níž často žijí). Ale trestné činy cizinců jsou kvůli tomu v médiích „nadreprezentované“.

Džihádisté to vědí. A proto nabádají své pěšáky k co nejvíce spektakulárním úderům. Podrobněji se tématu psychologie terorismu věnoval Technet.cz zde.

Německé úřady na dotaz ČTK pátraly ve statistikách. A tvrdí, že rozdíl mezi mírou kriminality cizinců a srovnatelné skupiny etnických Němců je výrazně menší, než jak by se mohlo zdát při pohledu na sociální sítě.

„Průzkumy nedokládají zásadní rozdíly v míře trestné činnosti u mladistvých s migračními kořeny a bez nich. Celkově vzato platí, že podíl na kriminalitě není možné vysvětlit primárně skrze původ (pachatelů),“ shrnula hlavní závěr mluvčí německého ministerstva vnitra Sonja Kocková.

Pravda je, že o trestných činech migrantů se více mluví a častěji se dostanou do zpráv. Pohled s odstupem mohou ukázat statistiky, i v nich se ale ukrývají úskalí. Německé úřady nyní na některá z nich poukázaly.

Existuje například podklad, podle které mají 38,5 % trestných činů v Německu na svědomí cizinci. Nejen uprchlíci, ale také přistěhovalci, turisté či kriminální gangy například z východní Evropy. Když se odečtou trestné činy, které z definice mohou spáchat pouze cizinci, klesne zmíněný podíl na 27,6 %, uvádí ČTK.

To je stále výrazně víc než podíl cizinců na německé populaci (podle agentury zhruba 10,5 %). Ale ani tvrzení o „dvaapůlkrát větší kriminalitě, než by podle procentuálního zastoupení měli cizinci mít“, nemá pevné základy.

Statistiky totiž pracují jen s oznámenými trestnými činy. U činů spáchaných cizinci je podle německých úřadů vyšší pravděpodobnost, že je policii někdo oznámí - lidé si v atmosféře obav cizinců více všímají. Zvýšenou nedůvěru obyvatel vůči přistěhovalcům, promítnuvší se do navýšení počtu případů ve statistice, zmiňuje i mluvčí Sonja Kocková.

Dalším úskalím je podle německého ministerstva vnitra to, že se demografická struktura žadatelů o azyl výrazně liší od složení německého obyvatelstva.

Celých 62 % žadatelů v Německu totiž tvoří muži do čtyřiceti let věku. Mezi etnickými Němci tvoří muži do čtyřicítky podle ČTK jen 21 % populace.

A většinu násilné trestné činnosti přitom páchají právě muži do 40 let věku.

Tahle čísla neumí odpovědět na otázku, zda jsou imigranti násilnější než původní obyvatelé. Ale zároveň říkají: i kdyby mezi muži do čtyřicítky v obou skupinách byl zcela stejný podíl zločinců, tak skupina, která těch mužů do čtyřicítky má relativně více, bude v celkových číslech vypadat relativně zločinněji.

Taktika džihádistů je navíc chytrá. Úmyslně nabádají své pěšáky k co nejspektakulárnějším útokům - například vyloženě doporučují útoky pomocí náklaďáků - aby se o jejich činech co nejvíc mluvilo. A žádná statistika nepopírá, že džihádističtí verbíři jsou ve svém úsilí často úspěšní a komunity muslimů v evropských zemích (nebo žadatelů o azyl do Evropy směřujících) jsou jejich přirozeným působištěm.