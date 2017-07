STAN vede do voleb Farský, s novým logem připomínajícím Windows

„Mě potěšilo, že mě oslovil, abych mu pomohl a abych po nějakou dobu s ním tu káru táhl,“ řekl Farský na adresu Gazdíka. Starostové chtějí voličům nabídnout odvahu, zkušenosti a schopnosti. „Chci, abychom se věnovali otázce vzdělání,“ řekl Farský, spoluautor zákona o registru smluv.

„Petrovi tím alespoň trochu uvolním ruce pro práci dovnitř hnutí a já se zas budu moct plně soustředit hlavně na samotnou kampaň a vysvětlování našeho programu a politiky voličům,“ říká bývalý dlouholetý starosta Semil Farský, který měl původně vést kandidátku koalice s lidovci v Libereckém kraji. Sloganem hnutí je Odvaha převzít odpovědnost.

„Jsme odvážní, nebojíme se. Chceme stát vrátit občanům,“ uvedl Gazdík. „Nevzniká žádné dvojvládí, s Honzou Farským budeme postupovat zcela ve shodě a výhodu vidím v tom, že jsme schopni se doplňovat, aby volební výsledek našeho hnutí byl co nejlepší,“ řekl Gazdík. Hnutí STAN se podle něj už přihlásila celá řada osobností, které ho chtějí v kampani podpořit. Na kampaň STAN počítá zatím s 26 miliony korun.

Komplikací ohledně loga se neobává, byť evokuje jednak bývalou Čtyřkoalici KDU-ČSL, Unie svobody, ODA a DEU, která také do voleb nepřežila, i symbol firmy Microsoft. Jen pořadí barev je odlišné.

Vedení hnutí Starostové a nezávislí v úterý rozhodlo, že STAN půjde do voleb sám. Gazdík a spol. odmítli návrh KDU-ČSL, aby Starostové a nezávislí šli do voleb na jeho kandidátkách místo klasické předvolební koalice na níž se obě strany několik měsíců domlouvaly a dokonce ji i schválili.

Lidovci ale nakonec vzali zpátečku, když průzkumy veřejného mínění ještě v červenci naznačovaly, že by se taková koalice vůbec nemusela dostat do Sněmovny, protože by podle tvrzení agentur neměla jisté, že získá přes deset procent hlasů.