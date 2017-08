Kdo zakřičí Alláhu akbar, toho zastřelte, vyzval policii starosta Benátek

K tvrdému postupu vyzval podle serveru The Times na konferenci v Rimini. „V porovnání s Barcelonou, kde ještě nesáhli po žádné speciální ochraně, my posílíme. Pokud kdokoli vběhne na Náměstí svatého Marka a zakřičí Alláhu akbar, tak ho sejmeme,“ prohlásil za potlesku účastníků konference.

„Před rokem jsem tvrdil, že nestačí udělat čtyři kroky. Teď to budou tři. Řeknu to po našem – Ghe Sparemo (zastřelíme ho),“ tvrdí. „Chtějí se dostat k Alláhovi. My je ale za ním pošleme ještě předtím, než stačí napáchat nějakou škodu,“ dodal benátský starosta podle serveru Krone Zeitung.

Brugnaro je dokonce připravený bojovat proti teroru osobně. Na závěr svého vystoupení si poklepal na svou příruční zbraň a prohlásil: „Nikdy jsem nebyl politicky korektní, právě naopak. Jsem připravený střílet, my všichni jsme připraveni střílet. Když se mě pokusíte zabít, mohu se bránit,“ uzavřel projev.

Benátský starosta vyzval policii k tvrdému postupu po teroru v Barceloně. Islamista Younes Abouyaaqoub tam minulý týden najel dodávkou do lidí na proslulém bulváru La Rambla. Patnáct lidí zemřelo a více než sto skončilo s různě vážnými zraněními v nemocnici (vše o útoku se dočtete zde).

Starosta Benátek později svá ostrá slova rozšířil i na problematiku ilegální migrace. Vyzval k blokádě lodí, které vozí uprchlíky ze severu Afriky do Itálie. Právě Itálie se v uplynulých měsících stala hlavním cílem běženců, kteří absolvují riskantní cestu přes Středozemní moře. Jejich počet i díky celé řadě opatření italské vlády a libyjských úřadů začíná klesat (více zde).