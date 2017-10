Budeme dobrá opozice, radují se Starostové z volebního výsledku

STAN během povolební tiskové konference opět vyloučili, že by šli do koalice s jakoukoliv „nedemokratickou stranou“, jmenovitě s ANO, SPD nebo KSČM. Hnutí předpokládá, že s největší pravděpodobností do opozice.

„V demokracii má důležitou roli koalice, ale demokracie může fungovat jenom tam, kde je i opozice. My budeme dobrou opozicí,“ řekl Gazdík.

„To, že jsme se dostali do Poslanecké sněmovny, je skvělý bonus,“ komentoval výsledky voleb Farský. „Přineseme do politiky to, co ve Starostech je - snaha o konsensus, snaha o racionální a chytrá řešení,“ dodal.

Volební štáb STAN byl plný optimismu

Po celé sobotní odpoledne ve volebním štábu panovala dobrá nálada. A bylo proč slavit. Strana měla pětiprocentní výsledek hned od začátku sčítání a toho čísla se držela až do konce. Nakonec získala 5,2 procenta.

„To, že se dostaneme do Sněmovny, jsem věděl od samého začátku, kdy jsem se stal volebním lídrem strany. Tehdy jsem lidem ve straně řekl, že nás tam dostanu, a tak jsem taky jednal,“ řekl Farský, který si kvůli volební kampani pořídil obytný vůz, ve kterém objížděl celou Českou republiku.

„Vzala jsem si své nejlepší šaty. Půjdeme nahoru,“ okomentovala situace ve volebním štábu místopředsedkyně hnutí Věra Kovářová. „Buď se tam dostaneme, nebo ne. Dali jsme do toho všechno,“ uvedla v průběhu odpoledne.

Obdobně naladěný byl i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Odrazili jsme se ode dna,“ komentoval během odpoledne průběžné výsledky. Místopředseda hnutí Vít Rakušan označil výsledky voleb za zklamání. Mrzí ho masivní podpora stran, které podle něj nelze považovat za demokratické, především ANO a SPD.