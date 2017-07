Lidovci vsadili na jistotu, je to Bělobrádkova porážka, míní politologové

„Je to opatrnost. Poslední, co chtějí lidovci riskovat, je, že by koalice nepřekonala desetiprocentní hranici,“ řekl pro iDNES.cz politolog Lukáš Jelínek, který působí v Masarykově demokratické akademii. „Rozhodnutí je porážkou Pavla Bělobrádka a Mariana Jurečky, kteří tuto koalici prosazovali,“ dodal.

Podle politologa Kamila Švece z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je to krok, který přinese lidovcům do podzimních sněmovních voleb jistotu. „Představitelé obou stran mluvili o odvaze, přesto se i na základě předvolebních průzkum rozhodli pro řešení, které nebude odvážné, ale pravděpodobně povede k úspěchu,“ uvedl pro iDNES.cz.

Odpískání již dohodnuté koalice může část voličů podle oslovených odborníků vnímat negativně. „Lidovci i Starostové bodují především na venkově nebo v menších městech, některé voliče z větších měst, kteří hledali silnou alternativu, to proto může odradit,“ míní Jelínek.

„V okamžiku, kdy strany začnou argumentovat, že nechtějí riskovat propad například 9,9 % hlasů ve jménu demokracie, aby Andrej Babiš nezískal většinu, můžou to někteří voliči pochopit,“ myslí si Švec. Stranám naopak podle něj může uškodit, pokud by se přely o formu nebo ukončení spolupráce.

„Starostové původně tvrdili, že jim nestačí role přívažku. Příjetí nabídky lidovců by z jejich strany bylo výrazným ústupkem,“ domnívá se Jelínek.

Švec naopak předvídá, že STAN na návrh přistoupí. „Myslím, že zvítězí pragmatické řešení, kdy Starostové skončí na kandidátkách KDU-ČSL jako strana podporující jiný subjekt, stejně jako při posledních volbách s TOP 09,“ uvedl.

Ještě minulý čtvrtek šéf lidovců Bělobrádek spekulace o konci koalice odmítl. „KDU-ČSL nevypověděla koaliční smlouvu,“ uvedl tehdy (psali jsme zde). Reagoval tak na výroky europoslance a člena hnutí STAN Stanislava Polčáka, který tvrdil, že je koalice u konce a že lidovci zvou zástupce Starostů na kandidátky.

Formu spolupráce kritizoval i senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek. „Společně se potopit není žádná volební strategie, takže určitě jim budu radit, aby nedali na dojmy, ale na racionální úvahu,“ řekl iDNES.cz (více čtěte zde).

Koaliční smlouvu pro spolupráci v letošních sněmovních volbách podepsali lidovci se Starosty v dubnu. Na sjezdu na konci května koalici křesťanští demokraté jednoznačně schválili. Předseda Starostů Petr Gazdík tehdy uvedl: „Česká republika nemusí mít premiéra Andreje Babiše, může mít premiéra Pavla Bělobrádka.“ (více jsme psali zde).