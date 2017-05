Bylo veřejné tajemství, že si vraždu Běly objednal Mrázek, uvedl svědek

Paprocký v minulosti pracoval pro Mrázka a později i pro Tomáše Pitra. Se Šrytrem bývali kamarádi nejen díky společnému působení v policejním Útvaru rychlého nasazení (URNA). Paprocký se za Šrytra přimluvil u Pitra. Šrytr naopak posílal Paprockému peníze do vězení a zajistil mu po návratu práci pro Pitra v Jesenici. Nakonec ho však vyhodil. Nyní u soudu stanuli proti sobě.

Paprocký uvedl, že „je veřejným tajemstvím, že si vraždu Běly objednal Mrázek“. „Důvodem vraždy byly osobní msta Pavla Šrytra, který Bělu nenáviděl. Motiv Mrázka byl finanční,“ dodal. To, že za vraždou stál Mrázek, mu prý potvrdila i Mrázkova manželka.

Od bývalého kolegy z URNA, který si podle Paprockého stěžoval, že ho k vraždě nepřizvali a nedali mu vydělat, se prý dozvěděl, že hlavním střelcem byl Kaco a Šrytr pak měl Bělu dorazit. „Šrytr se mi pak chlubil, že má taky podíl, jednu ránu do hlavy,“ uvedl.

Šrytr se prý občas rozpovídal a sem tam něco o vraždě Běly prozradil. Například to, kde přesně se měli po vraždě s Kacem na Slovensku nějaký čas skrývat. Paprocký se ho sám nikdy nevyptával.

Neptal se ani Kaca, přestože spolu dlouhou dobu pracovali. Když se Kaco ptal, proč se ho nikdy nezeptal, odpověděl Paprocký, že se držel hesla, lepší nevědět. U soudu tak svědek uvedl, že od Kaca o vraždě Běly nikdy neslyšel. „Jednou se mi zmínil o jiné věci, která s tímto případem souvisí. Za úplatu měl rozstřílet Pitrovi auto, ale tak, aby se mu nic nestalo,“ řekl Paprocký. Pitr se tak podle něj chtěl zbavit podezření, že si Mrázkovu vraždu objednal.

Paprocký dělal pro Mrázka pět let do roku 2005. Tvrdil, že byl šéfem jeho ochranky. Po celou dobu se u něho vlastně skrýval před nástupem do vězení. V roce 2005 ho podle jeho slov Mrázek předhodil zásahovce. „Zavolal na vás zásahovku, aby se vás zbavil a měl od vás klid,“ komentoval to Šrytr.

Tvrzení Paprockého o své roli na vraždě Běly odmítl. „Tempus vás vodí za ruku a přesně říká, co máte odpovídat,“ tvrdil s odvoláním na speciální policejní vyšetřovací tým, který se zabývá letitými případy.

Obhájci upozornili, že Paprocký má osobní zájem na Šrytrově odsouzení. Už jen proto, že ho Šrytr nakonec vyhodil z práce. Ten tvrdí, že to bylo proto, že Paprockého několikrát chytili, jak spí, v práci pil alkohol, záviděl lidem peníze a dělal rozbroje. Paprocký tvrdí, že to bylo proto, že si Šrytr myslel, že měl něco s jeho tehdejší manželkou Lucií. Obhájci poukazovali i na to, že je Paprocký aktivní, sám se snaží vyhledávat a oslovovat svědky.

Kočka mi řekl, že za vraždou je Šrytr a Kaco

Proti Šrytrovi vypovídal i další, utajovaný svědek. Ten uvedl, že krátce, den dva po vraždě, mluvil s Václavem Kočkou mladším. Ten mu řekl, že vraždili Šrytr, Kaco a člověk přezdívaný tříprsťák. Kočka mu prý řekl, že se pan Běla rozešel ve zlém s obžalovanými a šlo také o velké peníze, které měl Běla v domě.

Z jeho výpovědi je zřejmé, že utajovaný svědek byl Bělův známý, obchodní partner. „Já jsem přeprodal to, co jsem nakoupil, nebo to co jsem mu měl nabídnout k prodeji. Nezajímal jsem se o původ těchto věcí,“ popsal svou činnost u soudu. Šrytra i Kaca prý znal. Jako utajovaný svědek chtěl vypovídat mimo jiné z obavy o život svůj a rodiny. „Vím, čeho jsou schopní,“ řekl.

Václav Kočka mladší je mrtvý. V baru Monarch ho zastřelil Bohumír Ďuričko. Podle utajovaného svědka však byl rozhovoru přítomný zřejmě i jeho bratr Jan Kočka. Je možné, že ho soud bude chtít vyslechnout.

Ve prospěch Šrytra naopak vyzněla výpověď jednoho z těch, kdo Bělu viděli naposledy živého, svědka Roberta Hrabého. Ten spolu s dalším člověkem jel v noci před vraždou s Antonínem Bělou na tah. Při návratu ho vysadili u branky jeho domu v Úvalech a odjeli. Krátce na to, byl Běla rozstřílen.

Hrabý tvrdí, že Bělova manželka a syn Jaroslav vedli velmi nákladný život a Antonín Běla se jim chystal „zatnout tipec“. Upozornil, že Jaroslav Běla zůstal nečekaně přes noc na diskotéce v České Lípě a jeho žena zmizela na dva dny do nemocnice. Podpořil tak Šrytrovo tvrzení, že za vraždou je někdo z blízkých příbuzných (více o Šrytrově výpovědi zde).

Antonín Běla považovaný za šéfa podsvětí byl zastřelen ve svém domě v Úvalech v roce 1996. Vyšetřovací tým Tempus, zaměřeného na staré závažné zločiny, z vraždy obžaloval Šrytra s Kacem, kterým hrozí až výjimečné tresty. Obvinění padla před rokem, krátce předtím, než by byl zločin promlčený.

