Podle silnic poznáš hejtmana. Nejvíc se budovalo v jižních Čechách

Stačí se projet po Třeboňsku v jižních Čechách nebo přejet na Vysočinu. Oba zmíněné kraje vycházejí z žebříčku krajů s nejvíce opravenými či postavenými kilometry silnic nejlépe.

Právě kvalita silnic je oblastí, ve které volič vnímá investované peníze z krajského rozpočtu vůbec nejvíce. Voliči je jedno, zda bydlí na severní Moravě či u Karlových Varů. Opravy silnic vítá, a to i přesto, že přinášejí uzavírky a dlouhé objížďky.

To si jistě uvědomuje i jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Právě v „jeho“ kraji se za poslední čtyři roky investovalo do více než tisíce kilometrů silnic, na Vysočině do více než sedmi set.

Dvacet miliard do silnic

Doprava bude jedním z hlavních témat politických stran před říjnovými volbami a zároveň je to oblast, která krajům polyká značnou část rozpočtu. MF DNES zjišťovala, jak si které kraje v této oblasti vedly během končícího volebního období. Je si však nutné uvědomit, že každý kraj má pochopitelně ve správě rozdílný počet kilometrů silnic, o které se musí starat.

Podle propočtů společnosti Czech Credit Bureau, která hospodaření krajů sleduje, kraje do údržby a výstavby silnic dohromady investovaly přes dvacet miliard korun jen v loňském roce. Tato suma každý rok narůstá. Například oproti roku 2014 téměř o třetinu.

Odříznuté České Budějovice

Pro spravedlivější srovnání je dobré výši investovaných peněz přepočítat na počet obyvatel. V tomto ohledu vyniká právě Jihočeský kraj následovaný Karlovarským. Na opačném konci tabulky jsou naopak kraje Moravskoslezský, Jihomoravský a Ústecký. Rozdíly jsou přitom poměrně značné.

Kolik km silnic se postavilo nebo opravilo Plzeňský 1 039

Jihočeský 1 020

Vysočina 740

Moravskoslezský 476

Ústecký 395

Jihomoravský 329

Zlínský 291

Liberecký 289

Olomoucký 212

Středočeský 201

Karlovarský 195

Pardubický 157

Královéhradecký 138

Jižní Čechy dlouhodobě trpí tím, že jejich metropole a de facto téměř celý kraj nemá přímé připojení na dálnici. I proto jsou kvalitní krajské silnice tak důležité. Kromě jejich oprav chce kraj investovat i do vybudování moderního českobudějovického letiště.

Také na severu Čech, kde vládne hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM), na opravy silnic I. a II. třídy vyčlenili letos rekordní částku. Na více než stovku silnic má být vyplaceno zhruba 680 milionů korun. Od roku 2012 se oprav dočkalo čtyři sta silnic, což je v porovnání s jinými českými kraji slušné.

V tomto ohledu je na tom o něco hůře východ Čech, i když i tady peníze investované do oprav silnic za poslední čtyři roky vzrostly.

„Pro letošní rok máme v plánu opravit asi 80 kilometrů silnic a počítáme i s množstvím menších kobercových oprav,“ shrnul nedávno plán pro letošní a částečně i příští rok úřadující hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc z ČSSD.

Stovky autobusů z rozpočtu

Důležitou položkou rozpočtu, kterou si většina lidí rovněž snadno uvědomí, je podpora veřejné dopravy. Zejména meziměstských autobusů. I tato oblast přitom polyká stovky milionů korun. Celkem logicky na autobusové spoje nominálně nejvíce přispívají dva nejlidnatější kraje – Středočeský a Moravskoslezský. Směle jim sekunduje i Vysočina.

Do oblasti, které se říká dopravní obslužnost, „nasypaly“ kraje za loňský rok dohromady téměř třináct miliard korun, což je o něco méně než rok předtím.

Školáci, jezděte levně

Vedle toho kraje, dle vzoru volebního taháku bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, vyplácejí ze svého rozpočtu příspěvky na jízdné školákům či důchodcům.

Jeden z nejštědřejších je krajský úřad v Českých Budějovicích, který jen na žákovském jízdném zaplatil od roku 2013 zhruba sto milionů korun. Středočeský kraj se pohybuje v obdobných částkách.