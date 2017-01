„Kosovský vlak“ se zastavil u hranic. Chtějí ho zničit, bojí se Srbové

Vlak odjel v sobotu s velkou slávou ze srbského hlavního města a do cíle se měl dostat za deset hodin. Srbský premiér Aleksandar Vučič ho však nařídil zastavit u hranic ve městě Raška. Podle Vučiče totiž kosovské speciální síly plánovaly zaminovat trať a zatknout strojvůdce, pokud by vlak překročil hranice.

„Šlo o to, vyprovokovat konflikt a zažehnout nepokoje na území, které považujeme za naše. Já jsem rozhodl, aby vlak zastavil v Rašce, abych zachoval svobodu a životy našich lidí, abych zabránil většímu konfliktu a ukázal, že my chceme mír,“ cituje Vučičovo prohlášení web The New York Times.

„Poslali jsme vlak, ne tank,“ dodal srbský premiér. Kosovo vyhlásilo jednostrannou nezávislost v roce 2008, později byla mezinárodně uznána. Bělehrad se však s nezávislostí své bývalé provincie nikdy nesmířil a snaží si zachovat vliv zejména na severu země, kde žije srbská menšina.

Souprava, kterou poprvé od války na konci 90. let vyslali Srbové do severní části Kosova, byl pokrytý sloganem „Kosovo je Srbsko“ ve dvou desítkách jazyků, uvnitř je vyzdobeny srbskými vlajkami, kresbami pravoslavných kostelů, klášterů a středověkých měst. Hostesky byly oblečené do srbských národních barev.



Kosovo se už v sobotu vyjádřilo, že vlak je provokací, která ohrožuje územní integritu a svrchovanost Kosova. Zastavení vlaku tak kosovská strana jen uvítala. Že by však bránili jeho průjezdu popírají. „Věřím, že zastavit vlak bylo vhodné opatření a jeho vstup do nezávislé a suverénní republiky Kosovo by neměl být povolen,“ cituje kosovského premiéra Isa Mustafu web BBC.