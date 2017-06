Srbská vláda zachraňuje cyrilici, úřadům za psaní latinkou hrozí trest

Cyrilice je podle srbského ministra kultury Vladana Vukosavljeviče v ohrožení kvůli globalizaci.



„Situace je relativně znepokojující, především kvůli převažujícímu užívání latinky,“ uvedl pro srbský list Večernje novosti Vukosavljević s tím, že mladí lide čím dál častěji píší latinkou než cyrilicí. Svůj podíl na tom prý mají internet, televize a reklamy.

„Světový obchod, média a především internet zavedly latinku jako univerzální způsob komunikace,“ řekl.

Podle srbské ústavy je cyrilice oficiální písmem Srbska a srbština oficiálním jazykem. To znamená, že komunikace mezi veřejnými institucemi musí být v srbštině a psaná cyrilicí. To samé by mělo platit pro komunikaci mezi úřady a soukromými subjekty.

Nové zákony, jež mají sloužit k ochraně cyrilice, by stávající nařízení měly podle Vukosavljeviče ještě více zpřísnit. Uvažuje se například o daňovém zvýhodnění pro společnosti, jež budou ve svých reklamách užívat cyrilici místo latinky.

Změny by rovněž mohly ovlivnit média. Za užívání cyrilice v tištěných i elektronických novinách chce srbské ministerstvo kultury zavést výhody.

Dalším cílem srbského ministerstva kultury bude uzavřít dohodu s mobilními operátory. Ta by měla zajistit, aby zprávy psané cyrilicí byly za stejnou cenu jako ty psané latinkou. V současnosti jsou zprávy psané latinkou levnější.